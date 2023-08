L’AIFF présente le quota de jeunes pour la I-League ; Augmente la force de l’escouade à 35

Le comité de la ligue de la Fédération indienne de football (AIFF) a décidé d’augmenter le nombre maximum de joueurs autorisés dans une équipe de la I-League de 30 à 35 et d’introduire un quota de jeunes joueurs, à force de quoi, les clubs devra signer huit joueurs U-22 dans leurs équipes respectives.

Le comité de la Ligue, qui s’est réuni par vidéoconférence mardi, a également décidé de maintenir le statu quo en termes de nombre d’étrangers qu’un club peut signer dans la I-League.

La réunion a été présidée par Lalnghinglova Hmar et a été suivie par les membres du Comité Arif Ali, Caitanno Jose Fernandes, le Dr Reginold Varghese et Anirban Dutta. Le vice-président de l’AIFF NA Haris, le secrétaire général Dr Shaji Prabhakaran et le secrétaire général adjoint Satyanarayan M étaient présents à la réunion.

S’adressant à la réunion, le Dr Prabhakaran a déclaré: «Nous avons des ordres du jour importants à discuter et à décider concernant la nouvelle Ligue de troisième division, pour laquelle les FA des États ont nommé leurs équipes respectives. Nous avons également reçu des communications et des demandes de clubs et de fédérations nationales, que nous devons examiner avant de prendre des décisions. »

Après une demande des clubs pour autoriser plus de joueurs dans l’équipe de la I-League, le Comité a décidé d’augmenter le nombre maximum de joueurs dans l’équipe de 30 à 35.

Le Comité a également estimé qu’il était prudent d’introduire un quota de jeunes joueurs, en vertu duquel les clubs devront signer huit joueurs U-22 dans leurs équipes respectives de la I-League.

Le Comité de la Ligue AIFF a décidé de maintenir le statu quo en termes de nombre d’étrangers qu’un club peut signer dans la I-League.

Comme pour la saison 2022-23, les clubs pourront inscrire six joueurs étrangers (dont un joueur d’une association membre de l’AFC) dans leur effectif de la journée (Onze de départ + 10 remplaçants). Cependant, ils ne peuvent aligner que quatre étrangers (dont au moins un devra provenir d’une association membre de l’AFC), à tout moment d’un match.

