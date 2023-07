L’AIFF passe Rs 134 Crore Budget, le système de conférence sera probablement introduit dans la prochaine I-League

La Fédération indienne de football (AIFF) a adopté mardi un budget de Rs 134 crore – une augmentation de près de 50 crore par rapport à l’année dernière – pour 2023-24 lors de son assemblée générale annuelle à Bengaluru.

Le budget de l’AIFF pour 2022-23 était de Rs 87 crore, ce que son secrétaire général Shaji Prabhakaran avait qualifié de « maigre » pour un grand pays comme l’Inde.

« Oui, nous avons adopté un budget de Rs 134 crore (une augmentation d’exactement 54%) pour l’exercice 2023-24. Le budget de l’année dernière était de 87 crores de roupies », a déclaré Menla Ethenpa, présidente du comité des finances de l’AIFF, à PTI.

Ethenpa, qui est également le président de la Sikkim Football Association, a assisté à l’AGA, la première sous la nouvelle dispense dirigée par le président Kalyan Chaubey. Il a pris ses fonctions en septembre dernier.

L’AGA a également approuvé la nomination d’un commissaire aux comptes pour auditer les comptes de la fédération et les états financiers et rapports d’audit de 2022-23.

Des représentants de 34 associations d’États membres et de deux membres affiliés – Railways Sports Promotion Board et Services Sports Control Board – ont assisté à l’AGA. Des observateurs de la FIFA, de l’AFC et de l’IOA, ainsi qu’un représentant des partenaires marketing de l’AIFF FSDL, étaient également présents.

Prabhakaran s’était auparavant plaint que le budget de l’AIFF était trop faible et qu’il devrait être augmenté de plusieurs manières.

Prabhakaran a également déclaré que la prochaine saison de la I-League (2023-24) verra très probablement une compétition de style conférence comme celle aux États-Unis.

« Nous discuterons avec les équipes de la I-League très bientôt et prendrons ensuite une décision finale. Mais je pense que cela (style conférence I-League) devrait commencer à partir de la saison à venir », a-t-il déclaré mardi.

« Nous avons décidé d’introniser cinq nouvelles équipes en I-League mais il reste des formalités à remplir. Ils doivent remplir certains critères (Club Licensing Criteria) », a-t-il ajouté.

Dans le cadre du système de conférence, les équipes pourraient être divisées en deux conférences. Chaque conférence sera composée d’équipes proches géographiquement. Les équipes de chaque conférence joueront à domicile et à l’extérieur et les quatre meilleures des deux groupes se disputeront le titre. Les équipes restantes s’engageront dans une bataille pour éviter la relégation.

Cela pourrait réduire les coûts opérationnels des clubs car ils n’auront pas besoin de voyager trop loin pour jouer des matchs à l’extérieur.

Prabhakaran avait déclaré le mois dernier que la I-League avait besoin d’être restructurée pour que les petits clubs puissent survivre en réduisant les frais de voyage et d’hébergement de leurs joueurs.

Il avait dit que si l’argent dépensé pour la logistique était réduit, les clubs avec moins de budget survivraient et cela aiderait également la I-League à avoir plus d’équipes à travers le pays.

« Les clubs ne devraient pas mettre 80% de leur argent dans la logistique. Actuellement, c’est seulement 20 % qui vont au football, le reste va à la logistique. Ça ne peut pas être comme ça », avait déclaré Prabhakaran à PTI.

« Nous devons voir comment nous pouvons réduire le coût de fonctionnement des clubs. L’idée n’est pas de réduire le budget, mais ce budget ne doit pas être utilisé comme coût de vol et d’hôtel. Il pourrait être utilisé pour le sol afin de créer un meilleur produit. »

