L’AIFF organise une réunion préalable à la candidature avec 25 équipes de ligues institutionnelles pour définir les plans de compétition

La Fédération panindienne de football a organisé jeudi une réunion préalable à la candidature avec ses équipes de la Ligue institutionnelle pour présenter le plan de la compétition, en plus de comprendre leurs points de vue.

La session était dirigée par Satyanarayan M, secrétaire général adjoint de l’AIFF. L’objectif de la ligue serait de fusionner le football institutionnel sur le modèle de la structure du football indien, ajoutant ainsi de la valeur à la structure nationale compétitive.

Cela contribuerait à offrir des opportunités d’emploi aux jeunes footballeurs indiens en herbe, tout en permettant aux équipes institutionnelles de rivaliser aux côtés des meilleurs clubs indiens.

Les 25 équipes qui ont participé à la conférence étaient Aeronautical Development establishment (Bengaluru), Air India (Mumbai), ASC Centre South (Bengaluru), Bank of Baroda (Vadodara), BSF North Bengal (Siliguri), BSF Punjab, Chennai Customs, CRPF ( Pendjab), CSIR – Institut national d’océanographie (Goa), Dravstream Tech Pvt Ltd (Mumbai), Employee State Insurance Corporation (Chennai), Employee State Insurance Corporation (New Delhi), Hindustan Aeronautics Ltd (Bengaluru), Indian Navy (Kochi) , Indian Railways (New Delhi), IndiaPost Karnataka (Bengaluru), JCT (Punjab), Karnataka Police (Bengaluru), Oil India Ltd – Assam Field HQ (Duliajan), PDC Services (Alchemy Football) (Bengaluru), PFA Organization (Haryana ), Police du Pendjab, Reserve Bank of India (Mumbai), Reserve Bank of India (Bengaluru) et Services Sports Control Board (New Delhi).

Le document d’appel d’offres correspondant devrait être publié début septembre 2023, tandis que les équipes éligibles devraient être annoncées d’ici la mi-octobre 2023, le début de la ligue étant provisoirement prévu en janvier 2024.

La ligue pourrait également comporter plusieurs divisions en fonction du nombre d’équipes participantes.

Entre-temps, l’appel sur le format de l’événement sera pris après consultation des parties participantes.

Dans un communiqué de presse, l’AIFF a déclaré : « La participation est ouverte aux organisations comprenant, mais sans s’y limiter, les sociétés privées, les unités ministérielles, les unités du secteur public, les forces de police/de défense/paramilitaires (au niveau des unités), les départements d’État et Chemins de fer (au niveau de la division). « Les candidatures seront soumises à un processus d’évaluation en deux étapes : évaluation technique (pour évaluer l’état de préparation du candidat à participer à la compétition) et évaluation de l’héritage (pour déterminer la contribution historique du candidat au football indien). Les crédits techniques seront utilisés pour déterminer le classement du candidat pour le concours, tandis que les crédits Legacy seront utilisés pour déterminer la concession qui sera accordée au candidat sur la base des frais de participation de base. L’AIFF a fixé des frais de participation de base pour la Ligue institutionnelle à Rs 10,00,000 par an.

Les candidats auront droit à un avantage allant jusqu’à Rs 5,00,000 sur les frais de participation de base, qui dépendra de leur score d’évaluation hérité.

En attendant, les vainqueurs et finalistes de cette Ligue Institutionnelle bénéficieraient d’un accès direct à la Coupe de la Fédération 2024, tandis que le système de promotion-relégation entrerait en jeu en cas de divisions multiples.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)