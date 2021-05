S’efforçant d’envoyer l’équipe nationale féminine à la Coupe du Monde de la FIFA 2027, la Fédération indienne de football a dressé un plan détaillé à cet égard, qui a été «approuvé et soutenu» par le ministère des Sports et l’Autorité des sports de l’Inde. mentionnant que le président de l’AIFF, Praful Patel, avait déclaré que l’équipe nationale féminine pouvait se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA avant l’équipe masculine, malgré le moins d’attention qui lui est accordée. football féminin dans le pays. «Nous avons établi un plan détaillé pour les filles (actuelles) U-18 dans notre tentative de se qualifier pour la Coupe du monde 2027. Le plan a été approuvé et soutenu par le ministère des Sports et l’ISC, pour lequel nous restons éternellement reconnaissants », a déclaré le secrétaire général de l’AIFF, Kushal Das, au PTI.

En décembre dernier, Patel avait déclaré que l’AIFF espérait que l’équipe féminine se qualifierait pour la Coupe du monde 2027. Soutenant son point de vue, le ministère des Sports avait demandé à l’AIFF de préparer une feuille de route «concrète et exploitable» pour travailler à la qualification de l’équipe à l’édition 2027 du plus grand événement de football féminin au monde. La Coupe du monde féminine U-17 se tiendra en L’Inde du 11 au 30 octobre de l’année prochaine, a déclaré jeudi dernier le Conseil de la FIFA.

L’Inde devait accueillir la Coupe du monde U-17 l’année dernière, mais elle a été reportée à 2021 avant d’être annulée en raison de la pandémie COVID-19. L’Inde devrait également accueillir la Coupe d’Asie féminine de l’AFC en 2022.

« Nous voulons transmettre ce message à toutes les filles qui aspirent à pratiquer ce sport, que la fédération de football les soutient et veut les voir concourir au plus haut niveau », a déclaré Das. La 17 Coupe du monde en 2022 laisse derrière elle, permettra et inspirera les filles en Inde à jouer davantage. Cela, en soi, marquera un changement majeur dans le paradigme de la culture sportive en Inde et dans la société en général. » Alors que la discussion se tournait vers le talisman du football indien Sunil Chhetri, on a demandé au haut responsable de la fédération s’il craignait que l’équipe masculine puisse trouver un successeur pour le joueur de 36 ans lorsqu’il déciderait de prendre sa retraite.

«Sunil est l’un des plus grands footballeurs indiens de tous les temps et une source d’inspiration pour toutes les générations. «Il y a beaucoup de jeunes talentueux dans l’organisation du football indien, dont certains aiment même Sunil. «Mais le talent à lui seul ne vous mène nulle part. L’engagement et les sacrifices d’un Sunil Chhetri sont la voie à suivre pour les Apuias, les Udantas, les Thapas, les Sahal, les Brandon, les Manvir et tous les autres « , a déclaré Das. Deuxième meilleur buteur du football international parmi les joueurs actifs, Chhetri est actuellement à Doha pour les derniers éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et de la Coupe d’Asie 2023. L’équipe, renforcée par le retour de Chhetri, disputera son premier match le 3 juin contre le Qatar. Les deux autres matches seront contre le Bangladesh (7 juin). ) et en Afghanistan (15 juin).

L’équipe indienne, quatrième du groupe E avec trois points, n’est déjà pas en lice pour une place en Coupe du monde mais est toujours dans le compte pour la Coupe d’Asie 2023 en Chine.

