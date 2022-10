L’AIFF nomme l’Anglais expérimenté Trevor Kettle au poste de directeur de l’arbitrage

La Fédération indienne de football (AIFF) a annoncé jeudi la nomination de l’Anglais expérimenté Trevor Kettle au poste de directeur de l’arbitrage (CRO) pour superviser toutes les questions d’arbitrage de l’organisation.

La mise en œuvre du plan de développement de l’arbitrage d’élite (ERDP), le développement et l’identification des talents d’arbitres de base et la professionnalisation de ceux qui opèrent au niveau élite relèveront de la compétence de Kettle.

Cela nécessitera une collaboration étroite avec de nombreuses parties prenantes à travers le pays et Kettle travaillera en collaboration avec le comité des arbitres AIFF nouvellement élu, a indiqué la fédération dans un communiqué.

Kettle apporte avec lui une riche expérience du jeu professionnel anglais, ayant arbitré dans plus de 800 matchs professionnels.

Arbitre assistant de Premier League de 1999 à 2003, il a été témoin de première main de l’introduction d’arbitres professionnels à temps plein et a officié lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football entre Tottenham Hotspur contre Blackburn Rovers, le premier Community Shield entre Liverpool contre Arsenal et de nombreux d’autres jeux de haut niveau.

Promu sur la liste nationale des arbitres en 2003, Kettle a officié dans les trois ligues de football anglaises, y compris le championnat, et a été l’un des arbitres les plus expérimentés.

En outre, il a été le principal porte-parole du Groupe national des arbitres et a joué un rôle déterminant dans la poursuite d’initiatives visant à améliorer l’équité et l’intégrité des officiels de match.

Souhaitant la bienvenue à Kettle à l’AIFF, le secrétaire général Shaji Prabhakaran a déclaré : La nomination de M. Kettle au poste de CRO de l’AIFF est en fait le début d’un nouveau chapitre dans l’arbitrage indien.

“Beaucoup de changements sont attendus dans le football indien, car une nouvelle feuille de route serait introduite très bientôt et l’arbitrage serait un segment important de l’exercice.”

Kettle a déclaré : « L’objectif principal en ce moment n’est pas seulement d’améliorer l’arbitrage au plus haut niveau, mais aussi d’identifier les jeunes talents qui pourront être les arbitres d’élite plus tard. Il existe un certain nombre de points stratégiques sur lesquels nous pouvons travailler dans ce sens.

“L’autre est de rehausser le profil des arbitres indiens auprès de l’AFC et de la FIFA, et l’objectif final est d’identifier les talents et de les dynamiser pour atteindre le sommet.

