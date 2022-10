L’AIFF lance l’initiative «Futsal pour tous» pour promouvoir le sport à travers l’Inde

La Fédération indienne de football (AIFF) a récemment organisé l’initiative « Futsal pour tous », comprenant des activités amusantes, des jeux et des ateliers à petite échelle, pour accroître la participation et la sensibilisation à ce sport dans tout le pays.

Répartis dans plusieurs États indiens, pas moins de 3 415 participants, ainsi que 314 volontaires ont eu l’opportunité de jouer dans des matchs 5 contre 5 ainsi que de rejoindre d’autres initiatives de promotion du futsal, a informé l’AIFF jeudi.

L’initiative « Futsal pour tous » vise à maximiser l’inclusivité en organisant des matchs et des activités pour les enfants, les jeunes adultes, les personnes âgées et les personnes handicapées.

Les participants, qui se sont inscrits à l’événement, ont reçu des cadeaux attrayants tels que des ballons de futsal, des dossards de futsal personnalisés, du matériel de marque ainsi que des certificats de reconnaissance, qui ont également été présentés aux bénévoles, aux organisateurs et à diverses parties prenantes, selon un rapport sur l’AIFF. site Internet.

L’AIFF essaie d’améliorer les bases du futsal et organise systématiquement des activités pour encourager davantage de personnes à s’intéresser à ce sport.

Ces activités vont de l’introduction des cours de formation des entraîneurs de futsal de l’AFC à l’organisation d’ateliers en ligne et physiques pour les arbitres de futsal et au lancement d’un championnat de club de futsal pour la catégorie masculine senior. Le futsal a également été inclus dans le programme Golden Baby League de l’AIFF, une initiative de développement des joueurs pour les enfants des catégories U-6 à U-12.

Le président de l’AIFF et ancien joueur de l’équipe nationale, Kalyan Chaubey, a déclaré : « Le futsal est l’un des sports qui connaît la croissance la plus rapide au monde et nous voulons intensifier nos efforts pour répandre rapidement sa popularité en Inde dans un proche avenir. Nous attendons avec impatience le soutien continu de la FIFA, de l’AFC et de la SAFF pour le développement du jeu. »

Faisant écho à ses sentiments, le secrétaire général de l’AIFF, le Dr Shaji Prabhakaran a ajouté : « Nous sommes très heureux de partager la réussite du Futsal pour tous. Nous sommes sérieux quant au développement du futsal en Inde et annoncerons bientôt nos plans pour développer le paysage du futsal dans notre pays.

