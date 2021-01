le All India Football Federation (AIFF) a invité les fans à voter pour la création d’une équipe de la décennie pour l’équipe masculine indienne. Les fans peuvent voter à partir d’une liste de 29 joueurs qui ont représenté l’Inde au cours de la dernière décennie.

En choisissant parmi une liste de 29 joueurs, les fans peuvent voter pour leurs choix dans chaque position, à savoir – gardien de but (1), arrières latéraux (2), défenseurs centraux (2), ailiers (2), milieux de terrain (2) ) et les grévistes (2) – pour former leur premier XI. Les joueurs avec le plus de votes à chaque poste entreront alors dans l’équipe des fans de la décennie.

La liste comprend d’anciens joueurs comme Gouramangi Singh, Clifford Miranda, Mehtab Hossain et Climax Lawrence, à l’exception des stars actuelles comme le capitaine. Sunil Chhetri, Jeje Lalpekhlua, Gurpreet Singh Sandhu, Sandesh Jhingan etc.

Liste complète des nominés:

Gardiens de but: Subrata Paul, Subhasish Roy Chowdhury, Karanjit Singh, Gurpreet Singh Sandhu.

Arrières latéraux: Syed Rahim Nabi, Nirmal Chhetri, Pritam Kotal, Subhasish Bose, Narayan Das.

Défenseurs centraux: Mahesh Gawli, Gouramangi Singh, Arnab Mondal, Sandesh Jhingan, Anas Edathodika.

Ailiers: Steven Dias, Francis Fernandes, Clifford Miranda, Udanta Singh, Halicharan Narzary.

Milieux centraux: Climax Lawrence, Mehtab Hossain, Lenny Rodrigues, Eugeneson Lyngdoh, Anirudh Thapa, Rowllin Borges.

Grévistes: Sunil Chhetri, Jeje Lalpekhlua, Robin Singh, Balwant Singh.

