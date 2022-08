L’AIFF inclut des joueurs éminents dans le collège électoral pour les élections du 28 août

La Fédération indienne de football (AIFF) a inclus 36 joueurs éminents dans la liste des électeurs composant le collège électoral pour les élections générales qui se tiendront le 28 août.

La liste des 36 joueurs éminents comprend des personnalités telles que Bhaichung Bhutia, IM Vijayan, Shabbir Ali, Climax Lawrence, Rendey Singh et Jo Paul Ancheri, entre autres, et compte également 12 représentantes féminines, dont O. Bembem Devi.

L’AIFF a déclaré dimanche dans un communiqué que “conformément à l’ordre dt. Le 3 août 2022 de l’honorable Cour suprême de l’Inde, le directeur du scrutin, M. Umesh Sinha, a examiné et préparé la liste finale des électeurs (comprenant les candidats des associations d’État et des joueurs éminents) formant le collège électoral.

«Le directeur du scrutin examinera les objections soulevées, le cas échéant, contre le collège électoral, le 14 août 2022 et en décidera au plus tard à 10 h 00 IST le 16 août 2022 (ladite période a été prolongée d’un jour à compter du 15 août , est un jour férié). Toute objection au collège électoral doit être envoyée à [email protected] et [email protected] », ajoute le communiqué.

L’ajout de 36 acteurs éminents signifie que le collège électoral de l’AIFF compte au total 67 représentants – 31 sont des représentants d’associations d’État.

Selon l’AIFF, quatre responsables d’associations d’État – un chacun de J&K, Tamil Nadu, Meghalaya et l’Association indienne de football du Bengale occidental – n’ont pas été inclus dans le collège électoral pour diverses raisons. Deux joueurs éminents – Mahesh Gawli et S Venkatesh – ont été exclus en raison d’un conflit d’intérêts “du fait d’être sur la liste de paie de l’AIFF”, tandis qu’un troisième, Steven Dias, a été exclu en raison d’un “écart dans le nombre de matchs joués ».

“Le dépouillement des votes commencera le 28 août. Si un candidat se présente au poste de président ainsi qu’au poste de trésorier et/ou de membre du comité exécutif et que le candidat est élu président, il sera jugé inéligible pour les postes restants et son nom ne sera pas pris en compte pour le décompte des voix pour le poste de trésorier / membre », a déclaré l’AIFF.

Noms de joueurs éminents : Bhaichung Bhutia, IM Vijayan, Shabbir Ali, Climax Lawrence, Gouramangi Singh, Renedy Singh, Jo Paul Ancheri, Syed Rahim Nabi, Parminder Singh, Prasanta Banerjee, Tarun Dey, Deepak Mondal, Babu Mani, Surkumar Singh, Prasun Banerjee, Aloke Mukherjee, Mauricio Alphonso, Manoranjan Bhattacharya, NP Pradeep, Bruno Coutinho, Clifford Miranda, Brahmanand Biswajit Bhattacharya, Atanu Bhattacharya.

Joueuses éminentes : O Bembem Devi, Pinky Bompal Magar, Thongam Tababi Devi, Madhu Kumari, Ronibala Chanu, Tuli Goon, Geetarani Chanu Nameirakpam, Kangujam Rebika Devi, Sujata Kar, Thangjam Ranjita Devi, Gitanjali kuntia, Thoi Devi Hijam.

