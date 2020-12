le All India Football Federation (AIFF) s’est associé à la société mondiale d’éducation Pearson, leader dans le domaine de l’éducation, pour offrir des qualifications BTEC International Level 3 conçues pour offrir des voies d’accès à une carrière dans le sport.

Les qualifications sont reconnues au niveau international par les gouvernements, l’industrie et les établissements d’enseignement supérieur et soutiennent la progression des apprenants sur le lieu de travail, augmentée encore en Inde via des qualifications conjointes de diplômes certifiés AIFF, de diplômes universitaires supérieurs et postuniversitaires.

« Nous sommes fiers d’annoncer que pour la première fois en Inde, les lycéens, les étudiants et les étudiants de troisième cycle auront l’opportunité d’apprendre des meilleurs du sport mondial et de l’éducation mondiale et d’acquérir une formation professionnelle reconnue internationalement sur un large spectre de carrière. – des cours de sport ciblés tels que la psychologie du sport, le journalisme sportif, la nutrition sportive, l’analyse des performances sportives, le développement du sport, le commerce du sport, les installations sportives, les opérations et bien d’autres « , président de l’AIFF Praful Patel m’a dit.

Le programme a été créé par Pearson avec du contenu réel de Liverpool fc à travers cinq parcours de carrière – Sport, Fitness, Coaching & Développement, Sports Business & Management, Exploitation et gestion d’installations sportives.

Ces qualifications seront accessibles aux apprenants à partir de 16 ans et soutiendront leur progression dans l’enseignement supérieur ou l’emploi dans les industries locales ou internationales des sports et des loisirs.

Cindy Rampersaud, Senior Vice President, BTEC and Apprenticeships chez Pearson, a déclaré: « Grâce à notre collaboration avec l’AIFF, les apprenants indiens souhaitant travailler dans le sport et les loisirs peuvent acquérir des connaissances et des compétences à jour de l’industrie qui ouvrent les portes à une gamme de carrières. et soutiennent également la progression de carrière grâce au perfectionnement et à la requalification de ceux qui travaillent déjà.

Admissibilité à postuler

Tous les étudiants potentiels âgés de 16 ans et plus peuvent postuler à toutes les qualifications, indépendamment de leur filière d’études ou de leur conseil scolaire.