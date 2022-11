L’AIFF fournira aux associations d’État une aide financière de Rs 24 Lakh

Le comité exécutif de la Fédération indienne de football (AIFF) a approuvé mercredi la proposition de son comité de développement de fournir une aide financière de Rs 24 lakh à chaque association d’État pour le développement global du sport.

L’AIFF a tenu sa réunion du comité exécutif à Gangtok.

“Dans ses efforts pour développer le jeu dans tout le pays, le comité exécutif a accepté la proposition du comité de développement de fournir un soutien financier de Rs 24 lakh à chaque association d’État sous la bannière de l’AIFF”, a déclaré l’organisme parent dans un communiqué.

“Cette aide financière peut être utilisée par les associations d’État pour leurs ligues féminines, masculines et de jeunes, les espaces de bureau, l’équipement et le développement de base”, a-t-il ajouté.

Le CE a également approuvé la recommandation du DC selon laquelle l’AIFF fournit un soutien à chaque association d’État dans la nomination de deux membres du personnel clés pour chaque État “pour embaucher leurs chefs d’administration respectifs et leurs coordinateurs techniques”.

Le comité exécutif a approuvé un certain nombre de suggestions qui lui avaient été transmises auparavant par le comité des compétitions, dont la première concernait le championnat national de football masculin senior pour le trophée Santosh.

“La compétition héritée du football indien se jouera avec le tour final avec 12 équipes (10 États qualifiés, ainsi que les services et les chemins de fer).

“Les phases de groupes seront réparties en six groupes de cinq à six équipes chacun, et les têtes de groupe, ainsi que les deux meilleures équipes classées deuxièmes, les hôtes, les Services et les Chemins de fer joueront au tour final.” a également accepté la suggestion du comité des compétitions que les qualifications nationales seniors féminines aient lieu en décembre.

Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a déclaré : « Je suis très heureux de voir que tout le monde s’est concerté pour le développement du football indien. L’AIFF et ses partenaires commerciaux travaillent ensemble avec toutes les parties prenantes, et je tiens à féliciter tout le monde pour un magnifique effort dans ce sens.” La réunion a commencé par les membres observant deux minutes de silence à la mémoire de ceux qui sont décédés ces derniers temps. fois, l’ancien arbitre Sumanta Ghosh, le fan de football Jayasankar Saha et la footballeuse adolescente Priya R.

Il s’agissait de la première réunion de l’exécutif de la fédération dans l’état des collines.

“Je vois que le Sikkim est bien planifié et original à leur amour pour le football”, a déclaré Chaubey.

La présidente de la Sikkim Football Association (SFA), Menla Ethenpa, a ajouté : “Merci au président (Chaubey) d’avoir choisi le Sikkim parce que c’est une balle dans le bras.” Les membres exécutifs ont également visité le terrain de la Tashi Namgyal Academy (TNA) où 300 nouveaux footballeurs sont en cours un camp d’entraînement.

