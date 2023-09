L’AIFF exhorte les clubs de l’ISL à libérer les footballeurs destinés aux Jeux asiatiques

La Fédération indienne de football a exhorté les 10 franchises de la Super League indienne à libérer les joueurs sélectionnés pour les prochains Jeux asiatiques, en gardant « l’intérêt national » à l’esprit.

L’équipe masculine indienne de 22 membres à destination de Hangzhou compte six joueurs du Bengaluru FC, trois du Mumbai City FC, tandis que le FC Goa, Mohun Bagan, East Bengal, Odisha FC et Kerala Blasters en ont deux chacun.

Le Punjab FC, le Chennaiyin FC et Hyderabad en ont un chacun.

La Super League indienne débutera le 21 septembre, tandis que les Jeux asiatiques débuteront le lendemain, le 23 septembre à Hangzhou, en Chine.

« Nous comprenons parfaitement que ces Jeux asiatiques se déroulent en dehors de la fenêtre de la FIFA et que vous n’êtes pas obligé de libérer les joueurs », a écrit le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, dans une lettre adressée aux 10 clubs de l’ISL.

« Mais nous avons tous la responsabilité envers le pays de rendre l’Inde fière… En tant qu’Indiens, nous sommes obligés de faire des sacrifices pour le pays et, dans ce processus, vous devez prendre une décision en libérant les joueurs en tenant compte de l’intérêt national. »

Faisant une exemption spéciale, le ministère des Sports a autorisé la participation des équipes masculines et féminines aux Jeux asiatiques, marquant ainsi leur retour à la compétition continentale après neuf ans.

« Nous espérons que vous libérerez ces joueurs à temps pour que toute l’équipe puisse participer aux Jeux asiatiques et se tenir aux côtés du pays pendant les Jeux asiatiques », a déclaré Prabhakaran.

«Nous espérons sincèrement que vous serez aux côtés du pays et que vous mettrez à disposition ces joueurs qui seront salués par tous les citoyens indiens.

« Votre décision fera passer notre beau jeu au niveau supérieur. Nous attendons avec impatience votre coopération et votre soutien pour faire progresser le football indien et votre simple mesure visant à libérer les joueurs pour qu’ils participent aux Jeux asiatiques démontrera une fois de plus notre collaboration pour façonner l’avenir du football en Inde », a-t-il ajouté.

L’équipe masculine indienne, classée 99e au classement FIFA, est la deuxième équipe la mieux classée du groupe A derrière la Chine (80e). Le Myanmar (160) et le Bangladesh (189) sont les deux autres équipes.

Au total, 23 équipes ont été réparties en six groupes – cinq de quatre chacun et un (groupe D) de trois.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe et les quatre meilleures équipes classées troisièmes dans tous les groupes accéderont aux pré-quarts de finale.

L’équipe entraînée par Igor Stimac débutera sa campagne contre la Chine, hôte, le 19 septembre, suivie par les matches contre le Bangladesh (21 septembre) et le Myanmar (24 septembre).

L’équipe masculine indienne de football a remporté des médailles d’or aux Jeux asiatiques de New Delhi en 1951 et de Jakarta en 1962, tout en décrochant une médaille de bronze à Bangkok en 1970.

Les Jeux de Hangzhou 2023 seront la 16e participation de l’équipe masculine indienne aux Jeux asiatiques.

Équipe indienne pour les Jeux asiatiques

Gardiens de but : Gurpreet Singh Sandhu (Bengaluru), Gurmeet Singh (Hyderabad), Dheeraj Singh Moirangthem (FC Goa).

Défenseurs : Anwar Ali, Ashish Rai (Mohun Bagan), Sandesh Jhingan (FC Goa), Narender Gahlot (Odisha FC), Lalchungnunga (East Bengal), Akash Mishra (Mumbai City), Roshan Singh (Bengaluru FC).

Milieux de terrain : Rahul KP, Jeakson Singh (tous deux Kerala Blasters), Suresh Singh Wangjam (Bengaluru), Apuia Ralte (Mumbai City), Amarjit Singh Kiyam (Punjab), Naorem Mahesh Singh (Bengale oriental).

Attaquants : Sunil Chhetri, Rohit Danu, Siva Sakthi Narayanan (tous Bengaluru), Rahim Ali (Chennaiyin), Aniket Jadhav (Odisha), Vikram Partap Singh (Mumbai).

Entraîneur-chef : Igor Stimac.

