L’AIFF espère que les clubs de l’ISL libéreront 22 joueurs de la liste des 50 pour les Jeux asiatiques

La Fédération indienne de football (AIFF) espère que les clubs de l’ISL libéreront 22 joueurs parmi les 50 inscrits pour les prochains Jeux asiatiques, permettant ainsi à l’équipe masculine senior de participer à la compétition continentale.

La plupart des clubs ont montré leur réticence à libérer les 22 joueurs nommés dans l’équipe indienne dévoilée par le ministère des Sports, alors que le calendrier des compétitions de football des Jeux asiatiques est en conflit avec celui de l’ISL, qui débute le 21 septembre.

La fédération n’a pas non plus exclu la possibilité que les joueurs vedettes Sunil Chhetri, Sandesh Jhingan et Gurpreet Singh Sandhu se rendent à Hangzhou, en Chine, avec l’équipe pour l’extravagance quadriennale.

Alors que les Jeux sont prévus du 23 septembre au 8 octobre, l’événement de football débutera le 19 septembre et se poursuivra jusqu’au 7 octobre.

« L’AIFF met tout en œuvre pour convaincre les clubs de coopérer afin d’envoyer l’équipe nationale la plus forte aux Jeux », a déclaré mardi un haut responsable de la fédération au PTI.

Une source fédérale a ajouté : « L’AIFF est toujours en négociation mais il n’y a pas encore de clarté. Chhetri, Jhingan et Gurpreet ne sont toujours pas exclus. C’est aux clubs de libérer les joueurs qu’ils souhaitent. N’importe lesquels de 22 parmi la longue liste de 50 feront l’affaire. »

Le Bengaluru FC, le FC Goa et les Mohun Bagan Super Giants font partie des clubs qui ne sont pas disposés à libérer leurs joueurs pour les Jeux.

Le calendrier de la Super League indienne a été annoncé plus tôt ce mois-ci au milieu de doutes sur la libération de quelques joueurs indiens par les clubs pour les Jeux asiatiques.

La ligue affronte les Jeux asiatiques où la compétition de football débute le 19 septembre et se poursuit jusqu’au 7 octobre.

L’équipe masculine indienne de 22 membres pour les Jeux asiatiques compte des joueurs de 10 clubs de l’ISL et certains d’entre eux sont réticents à libérer leurs joueurs.

Sur les 22 joueurs nommés dans l’équipe, six sont du Bengaluru FC, trois du Mumbai City FC, tandis que le FC Goa, Mohun Bagan, East Bengal, Odisha FC et Kerala Blasters en ont deux chacun.

Le Punjab FC, le Chennaiyin FC et le Hyderabad FC nouvellement promus en ont un chacun.

L’AIFF avait également écrit aux 10 clubs de l’ISL pour qu’ils libèrent leurs joueurs sélectionnés pour les Jeux Asiatiques, en gardant à l’esprit « l’intérêt national ».

L’Association olympique indienne (AIO) avait initialement refusé d’autoriser les équipes indiennes de football à participer aux Jeux asiatiques au motif qu’elles n’étaient pas classées parmi les 8 premières en Asie.

L’AIFF a ensuite appelé le ministère des Sports à autoriser les équipes masculines et féminines à participer à cet événement prestigieux. L’entraîneur-chef de l’équipe nationale senior, Igor Stimac, sollicite également l’intervention du Premier ministre Narendra Modi.

