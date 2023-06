L’AIFF confirme les amendes imposées aux blasters du Kerala, Ivan Vukomanovic suite à l’abandon du match des séries éliminatoires de l’ISL

Le comité d’appel a rejeté l’appel du Kerala Blasters FC contre l’amende de Rs 4 crore qui leur a été infligée pour faute et abandon de leur match contre le Bengaluru FC lors des éliminatoires de la Super League indienne (ISL) le 3 mars, la Fédération indienne de football (AIFF) dit vendredi.

Le comité, dirigé par son président Akshay Jaitly, a également rejeté l’appel d’Ivan Vukomanovic contre l’amende de Rs 5 lakh et une interdiction de 10 matchs qui lui ont été imposées. Dans les deux cas, la Commission d’appel a confirmé les décisions antérieures de la Commission de discipline.

A LIRE AUSSI | « Trompé et inconscient » : Szymon Marciniak arbitrera la finale de la Ligue des champions de l’UEFA après s’être excusé pour son discours lors d’un événement lié à un politicien d’extrême droite

Les Kerala Blasters et l’entraîneur sont tenus de payer les amendes respectives dans les deux semaines.

« Dans sa décision initiale du 31 mars 2023, la commission de discipline avait également déclaré que le club et l’entraîneur devaient présenter des excuses publiques, faute de quoi les amendes seraient portées à Rs 6 crore et Rs 10 lakh, respectivement, », a déclaré l’AIFF dans un communiqué.

Dans son appel, le Kerala Blasters FC avait plaidé pour la légèreté de l’amende et demandé qu’elle soit réduite au minimum pour abandon de match. D’autre part, l’appel de Vukomanovic a déclaré que l’amende et l’interdiction seraient entièrement supprimées après examen par le comité d’appel.

Dans sa décision du 2 juin 2023, le comité d’appel a déclaré: «L’appel de l’équipe appelante est rejeté et que le Kerala Blasters FC est invité à payer l’amende de Rs. 4 crores imposés par la commission de discipline. »

A LIRE AUSSI | Hansi Flick rappelle Ilkay Gundgan et Leroy Sane dans l’équipe d’Allemagne pour les matchs amicaux de juin

Concernant l’appel interjeté par Ivan Vukomanovic, le comité d’appel a déclaré: «Ce comité estime que l’appel de l’entraîneur appelant est rejeté et que M. Ivan Vukomanovic est invité à payer l’amende de Rs. 5 lahks et purger la suspension pour 10 matches et l’interdiction de faire partie du vestiaire de l’équipe et du banc de l’équipe, quelle que soit l’équipe avec laquelle il est sous contrat. Tout match pour lequel une telle suspension et interdiction a déjà été purgée comptera pour le respect de cette décision. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)