L’AIEA s’exprime sur les chances d’un accord sur la sécurité nucléaire entre la Russie et l’Ukraine

Il est « irréaliste » que les deux pays puissent s’entendre sur la manière de protéger la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a déclaré le chef de l’organisme de surveillance atomique.

Il est très peu probable que la Russie et l’Ukraine concluent un accord sur le maintien de la sécurité de la plus grande centrale nucléaire d’Europe à moins que les combats ne cessent, a déclaré jeudi le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi.

« Parvenir à un accord écrit serait irréaliste à ce stade car – comme nous le savons, il n’y a pas de négociations de paix ou de cessez-le-feu entre les parties », Grossi a été cité par l’agence de presse russe TASS après son arrivée à la centrale nucléaire de Zaporozhye (ZNPP), qui se trouve dangereusement près de la ligne de front.

L’équipe de l’AIEA a inspecté l’installation 10 jours après l’effondrement du barrage hydroélectrique de Kakhovka et la vidange du réservoir utilisé pour refroidir les réacteurs de la centrale. Grossi a déclaré que le niveau d’eau au bassin de refroidissement était suffisant pour maintenir le ZNPP opérationnel pour le moment.

« D’un côté, on voit que la situation est grave, les conséquences [of the dam’s destruction] sont là, et ils sont réels », Grossi a déclaré aux journalistes. « En même temps, il y a des mesures qui sont prises pour stabiliser la situation. »

En savoir plus La sécurité de la plus grande centrale nucléaire d’Europe est assurée après la rupture d’un barrage – exploitant

Grossi a ajouté que les inspecteurs suivraient les développements sur le terrain afin « pour aider à prévenir un accident nucléaire. »

Cinq des six réacteurs du ZNPP ont été arrêtés, tandis que l’unité restante produit un faible niveau de puissance pour maintenir la fonctionnalité de la centrale. Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises d’avoir bombardé l’installation. Les pays se sont également accusés mutuellement de la destruction du barrage de Kakhovka, qui a provoqué des inondations et provoqué des évacuations de civils des deux côtés de la ligne de front.

L’opérateur national russe de la centrale atomique Rosenergoatom a déclaré mardi que son personnel assurerait la sécurité du ZNPP et qu’une unité de pompage mobile avait récemment été amenée à la centrale.