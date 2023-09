Il y a « pas de conséquences radiologiques significatives » à l’utilisation de munitions à l’uranium appauvri, a déclaré le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi. La Russie insiste sur le fait que Grossi est « ne raconte pas toute l’histoire. »

« Du point de vue de la sûreté nucléaire, il n’y a pas de conséquences radiologiques significatives » à l’utilisation de ces munitions, a déclaré Grossi aux journalistes lors d’un point de presse lundi.

« Peut-être que dans certains cas très spécifiques, des personnes proches d’un endroit qui a été touché par ce type de munitions, il pourrait y avoir une contamination », a-t-il poursuivi en ajoutant que « Il s’agit plus d’un problème de santé de nature normale que d’une potentielle crise radiologique. »

L’uranium appauvri est utilisé pour fabriquer les noyaux durcis de certains obus de chars perforants et de canons automatiques. Bien qu’il ne soit pas hautement radioactif, l’uranium reste un métal toxique et ce métal se transforme en aérosol potentiellement dangereux lorsqu’une cartouche d’uranium appauvri atteint sa cible.















Les forces américaines ont utilisé des obus de char à l’uranium appauvri pendant la guerre du Golfe de 1991, ce qui aurait provoqué une augmentation des malformations congénitales, des maladies auto-immunes et des cas de cancer en Irak au cours des décennies suivantes. L’OTAN a également utilisé de l’uranium appauvri lors de sa campagne aérienne de 1999 contre la Yougoslavie. Plus tôt cette année, la ministre serbe de la Santé, Danica Grujicic, a décrit les conséquences cancérigènes de ces munitions sur la population serbe. « expérience horrible et inhumaine ».

Le Royaume-Uni a commencé à fournir à l’Ukraine des obus de char à l’uranium appauvri en mars, tandis que les États-Unis ont annoncé la semaine dernière qu’ils enverraient des munitions à l’uranium appauvri pour leurs chars M1 Abrams, qui devraient arriver en Ukraine dans les semaines à venir.

En se concentrant sur la question du point de vue de la sécurité nucléaire, Grossi a fait preuve d’une fourberie délibérée, a écrit lundi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, sur Telegram.

« M. Grossi a évidemment raison de dire qu’il n’y a pas de conséquences radiologiques significatives du point de vue de la « sécurité nucléaire ». elle a écrit. « Il est également évident qu’il ne raconte pas toute l’histoire. »

Zakharova a souligné que les rejets d’uranium appauvri « des aérosols extrêmement toxiques » lorsqu’il est allumé et vaporisé. « Peut-être que cela dépasse les compétences de M. Grossi en tant que chef de l’AIEA », conclut-elle. « Cette question devrait être posée aux chimistes, qui nous parleront des effets néfastes de l’accumulation de métaux lourds sur l’environnement et la santé humaine. »

Les forces russes affirment avoir détruit au moins un entrepôt en Ukraine contenant des obus britanniques à l’uranium appauvri. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti la semaine dernière que l’Occident serait en fin de compte responsable lorsque ces munitions « inévitablement » contamine les terres ukrainiennes.