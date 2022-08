L’AIEA ne clôturera pas l’enquête sur les traces inexpliquées d’uranium de l’Iran sans réponses

“Donnez-nous les réponses, les personnes et les lieux nécessaires pour que nous puissions clarifier les nombreuses choses nécessaires à la clarification”, a déclaré lundi le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi.

Les inspecteurs ont également trouvé des informations sur une quantité considérable d’équipements dans des endroits qui n’avaient pas été déclarés comme lieux d’activité nucléaire.

Les développements surviennent alors que l’Union européenne arbitre des pourparlers indirects entre les États-Unis et l’Iran dans le but de relancer un accord nucléaire dont l’ancien président américain Donald Trump est sorti en 2018 avant d’imposer des sanctions économiques strictes à Téhéran.

Après que Becky Anderson de CNN ait demandé à Grossi si l’AIEA mettrait fin à son enquête sans recevoir de réponses, il a répondu par la négative.

“Absolument pas. Nous voulons pouvoir clarifier ces choses. Jusqu’à présent, l’Iran ne nous a pas donné les explications techniquement crédibles dont nous avons besoin pour expliquer l’origine de nombreuses traces d’uranium, la présence d’équipements à certains endroits”, a-t-il déclaré.

“Cette idée que politiquement nous allons arrêter de faire notre travail est inacceptable pour nous”, a déclaré Grossi.

En juin, l’AIEA a censuré l’Iran pour des traces d’uranium qui avaient été trouvées sur trois sites non déclarés en 2019. L’Iran a rejeté la requête de l’AIEA comme “politisée” et a répondu en supprimant les caméras de surveillance sur les sites clés en réponse – privant les négociateurs de des informations à jour sur le programme d’enrichissement d’uranium du pays.

Les responsables iraniens ont exigé que l’enquête de l’AIEA soit abandonnée avant que l’Iran ne rejoigne l’accord nucléaire.

Mais Grossi a dit qu’il doit avoir une explication sur ce qui est arrivé aux traces de particules d’uranium et où elles se trouvent maintenant. « Ayons une explication. Où est-ce maintenant ? A ce moment-là, nous pourrons avoir un rapport disant, oui, nous avons clarifié cette question », a-t-il dit.

Depuis que Trump s’est retiré de l’accord sur le nucléaire et a lancé un régime de sanctions agressif en mai 2018, Téhéran a enrichi de l’uranium à des niveaux plus élevés et à une vitesse croissante.

L’actuel président américain Joe Biden a relancé les pourparlers pour rétablir l’accord avec l’Iran il y a près d’un an et demi. Les progrès ont été lents, mais il y a eu des signes de progrès ces dernières semaines.

L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a déclaré en juin que l’Iran était à quelques semaines d’avoir une “quantité significative d’uranium enrichi”, mais a ajouté que cela “ne signifie pas avoir une bombe”.