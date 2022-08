L’AIEA met en garde contre une “catastrophe nucléaire” suite au bombardement du réacteur de Zaporizhzhia

Commentez cette histoire Commentaire

Le chef du nucléaire des Nations Unies a mis en garde contre une “catastrophe nucléaire” potentielle après le bombardement de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, exhortant une fois de plus la Russie et l’Ukraine à autoriser une mission d’experts à accéder à l’installation pour aider à la sécuriser. Le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, met en évidence le potentiel de “conséquences catastrophiques” des attaques sur et à proximité de l’installation, a déclaré samedi Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dans un communiqué.

“Une action militaire mettant en péril la sûreté et la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzya est totalement inacceptable et doit être évitée à tout prix”, a déclaré Grossi.

Après le bombardement de vendredi, la Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées de l’attaque. L’installation située près des lignes de front des combats est sous contrôle russe depuis mars, mais est toujours occupée par des Ukrainiens.

Dans son allocution de vendredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a noté le bombardement de Zaporizhzhia comme une autre raison pour laquelle la Russie devrait être reconnue comme un « État parrain du terrorisme », ce qu’il a demandé à plusieurs reprises.

Zelensky a également plaidé pour des sanctions contre l’industrie nucléaire russe.

“C’est purement une question de sécurité”, a-t-il déclaré. “Celui qui crée des menaces nucléaires pour d’autres nations n’est certainement pas capable d’utiliser les technologies nucléaires en toute sécurité.”

À son tour, le ministère russe de la Défense a accusé l’Ukraine de l’attaque, affirmant que la protection des forces soutenues par la Russie était la raison pour laquelle la centrale n’avait pas été plus endommagée. Le bombardement a endommagé deux lignes électriques et une conduite d’eau, laissant plus de 10 000 habitants sans eau ni électricité, selon le communiqué du ministère de la Défense.

La Russie a initialement saisi l’installation après qu’un de ses projectiles ait provoqué un incendie dans le complexe de l’usine, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des quatre sites nucléaires ukrainiens qui se sont poursuivies au cours des mois qui ont suivi.

“Le personnel ukrainien qui exploite l’usine sous occupation russe doit être en mesure de s’acquitter de ses fonctions importantes sans menaces ni pressions qui compromettent non seulement sa propre sécurité mais aussi celle de l’installation elle-même”, a déclaré Grossi dans son communiqué.

L’American Nuclear Society (ANS) a soutenu les appels de Grossi à mettre fin aux attaques contre l’installation et à y envoyer une mission, condamnant le bombardement dans un communiqué samedi.

“Il est injustifiable qu’une installation nucléaire civile soit utilisée comme base militaire ou ciblée dans une opération militaire”, a déclaré le président de l’organisation, Steven Arndt, et son directeur général, Craig Piercy.

Le bombardement de vendredi n’a endommagé aucun des six réacteurs de Zaporizhzhia et n’a rejeté aucune matière radioactive dans l’environnement, selon Grossi, mais la centrale a subi des dommages ailleurs.

Il a ajouté qu’une mission de l’AIEA dans la centrale nucléaire permettrait aux inspecteurs de l’évaluer et de recueillir des informations indépendantes des rapports de l’Ukraine et de la Russie.

Mais la situation autour de Zaporizhzhia est susceptible de devenir plus, et non moins périlleuse, selon le ministère britannique de la Défense, car les combats les plus violents se déplacent en direction de la centrale.

L’AIEA travaille depuis des mois pour assurer la sécurité des sites nucléaires ukrainiens. En avril, Gross a dirigé une mission dans la centrale de Tchernobyl, site de l’une des pires catastrophes nucléaires au monde en 1986, après le retrait des forces soutenues par la Russie en mars.

Il a dirigé une mission de suivi sur le site début juin, avec des experts qui ont évalué son état et dispensé une formation sur les équipements de surveillance des rayonnements. Une mission similaire à Zaporizhzhia, a déclaré Grossi, est “cruciale” pour sa sécurité.

“Mais cela nécessitera la coopération, la compréhension et la facilitation de l’Ukraine et de la Russie”, a-t-il déclaré, ajoutant que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, soutenait le plan de l’agence.

Grossi était à New York lundi pour la dixième conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Dans son discours d’ouverture, il a évoqué les « sept piliers » de la sûreté et de la sécurité nucléaires de l’AIEA, qui comprennent l’intégrité physique des installations, une communication fiable avec les autorités de réglementation et la capacité du personnel à travailler en toute sécurité.

Ces piliers, a déclaré Grossi dans sa déclaration, avaient été violés à Zaporizhzhia – lors du bombardement de vendredi et dans les mois qui ont suivi l’invasion russe.