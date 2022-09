L’AIEA met en garde contre la menace de bombardements dans le rapport nucléaire de Zaporizhzhia

Le rapport était le premier de l’agence onusienne depuis qu’une équipe d’experts de l’AIEA s’est rendue à Zaporizhzhia la semaine dernière, alors que l’on craignait de plus en plus qu’un accident ne provoque une catastrophe nucléaire. L’AIEA a appelé la Russie et l’Ukraine à cesser immédiatement les combats dans la région et à établir d’urgence une « zone de protection de sécurité » autour de la centrale.