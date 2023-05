L’AIEA lance un avertissement concernant la plus grande centrale nucléaire d’Europe

Une catastrophe potentielle à l’installation de Zaporozhye doit être évitée, a déclaré le chef de l’organisme de surveillance international

La situation autour de la centrale nucléaire russe de Zaporozhye, qui se trouve près de la ligne de front avec l’Ukraine, devient de plus en plus dangereuse, a averti samedi le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi. La déclaration est intervenue alors que Kiev se prépare à lancer une contre-offensive et que les autorités de la région de Zaporozhye ont commencé l’évacuation partielle des villes proches de la zone de conflit.

Dans une déclaration sur le site Web de l’AIEA, Grossi a déclaré que la situation dans la zone proche de l’installation était « devenant de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereux. »

« Je suis extrêmement préoccupé par les risques très réels de sûreté et de sécurité nucléaires auxquels la centrale est confrontée. Nous devons agir maintenant pour prévenir la menace d’un accident nucléaire grave et ses conséquences associées pour la population et l’environnement », a-t-il ajouté, appelant à protéger le plus grand site nucléaire d’Europe.

Grossi a déclaré que l’équipe de l’AIEA chargée de superviser l’usine surveillait l’évacuation de la ville voisine d’Energodar annoncée vendredi. Le gouverneur par intérim Evgeny Balitsky a déclaré que les enfants, les personnes âgées, les patients hospitalisés et d’autres groupes vulnérables seraient déplacés en raison de la « bombardements accrus » par les troupes ukrainiennes.

Le directeur de la centrale, Yury Chernichuk, a déclaré vendredi que tous les réacteurs étaient arrêtés et que le personnel était « tout faire pour assurer la sûreté nucléaire ».

En savoir plus RÉPARTITION : Pourquoi la « contre-offensive » tant attendue de l’Ukraine pourrait se solder par un échec

Le maire d’Energodar, Eduard Senovoz, a déclaré que le déménagement se déroulait comme prévu et qu’il y avait « pas de panique » dans la ville.

Le ZNPP est passé sous contrôle russe à la suite de l’opération militaire de Moscou en Ukraine lancée en février 2022. La région de Zaporozhye est devenue une partie de la Russie après avoir organisé un référendum en septembre.

Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés d’avoir bombardé l’usine et ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les actions de l’autre pourraient déclencher une catastrophe nucléaire. Le mois dernier, le Times a rapporté que les troupes ukrainiennes avaient tenté en vain de reprendre le ZNPP en octobre 2022. Kiev n’a pas confirmé que cette tentative avait bien eu lieu.

Vendredi, le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie a déclaré que ses agents avaient arrêté des agents ukrainiens qui auraient l’intention de tuer un haut responsable du ZNPP anonyme. Renat Karchaa, haut conseiller de Rosenergoatom, l’opérateur national russe de centrales nucléaires, a déclaré à RT que l’Ukraine seule n’était pas capable d’un tel « terroriste » parcelles. Il a fait valoir que « le scénario et les objectifs sont choisis par leurs partenaires occidentaux. »