S’exprimant lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré que Pékin continuerait d’exhorter le Japon à s’engager avec la communauté internationale avant de déverser plus d’un million de tonnes d’eaux usées nucléaires de la défunte centrale électrique de Fukushima.

« La Chine soutiendra pleinement le travail de suivi de l’organisation, et le Japon devrait sérieusement répondre aux préoccupations de la Chine et des autres parties prenantes et de la communauté internationale avant de lancer le rejet d’eau nucléaire contaminée », A déclaré Wang.

Le porte-parole a déclaré que l’AIEA avait confirmé à Pékin qu’elle inviterait des experts chinois à participer à un groupe de travail technique sur l’élimination des eaux usées prétendument traitées.

«La Chine maintient une communication et une coordination étroites avec l’AIEA à cet égard, et l’agence se prépare activement à la création de groupes de travail techniques connexes» il ajouta.

La Chine et ses voisins ont été très critiques à l’égard de Tokyo après avoir annoncé que les eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima seraient déversées dans l’océan d’ici quelques années.

La salubrité de l’eau a été remise en question à de nombreuses reprises malgré des années de traitement. L’année dernière, Greenpeace a rapporté que les eaux usées de l’usine étaient plus dangereuses que ce que le gouvernement japonais avait suggéré. La publication de l’organisation affirme que l’eau prétendument traitée contient encore «Niveaux dangereux de carbone 14», une substance radioactive qui a le «Potentiel d’endommager l’ADN humain.» L’eau est également connue pour contenir du tritium radioactif.

Pékin a fait pression pour une action internationale, notant «Ce ne sont certainement pas les tâches ménagères du Japon. Si les eaux usées nucléaires ne sont pas polluées, pourquoi le Japon ne les garde-t-il pas pour lui-même? »

