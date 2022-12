L’AIEA discute de la protection des centrales nucléaires ukrainiennes avec la Russie

KYIV, Ukraine (AP) – Le chef de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a rencontré jeudi à Moscou des responsables de l’armée russe et de la société nationale d’énergie atomique alors qu’il poursuit une campagne de longue haleine pour mettre en place une zone de protection autour d’une centrale nucléaire occupée par la Russie. en Ukraine.

En Ukraine, le dirigeant installé à Moscou de la région orientale partiellement occupée de Donetsk a rapporté que le bombardement ukrainien d’un hôtel dans la ville de Donetsk sous contrôle russe a tué deux personnes et en a blessé plusieurs autres, dont un ancien vice-Premier ministre russe.

La société russe Rosatom a décrit les pourparlers sur les mesures nécessaires pour protéger la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia et la région environnante comme “substantiels, utiles et francs”. Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a indiqué que de nouvelles négociations étaient nécessaires après “une autre série de discussions nécessaires”.

“Il est essentiel que la zone se concentre uniquement sur la prévention d’un accident nucléaire”, a-t-il tweeté. “Je poursuis mes efforts vers cet objectif avec un sentiment de la plus haute urgence.”

La réunion à Moscou a eu lieu un jour après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a effectué une visite provocante en temps de guerre dans la capitale américaine, son premier voyage connu hors de son pays en près de 10 mois depuis l’invasion de la Russie.

La visite à Washington visait à revigorer le soutien à l’Ukraine aux États-Unis et dans le monde à un moment où la Russie semble avoir perdu son élan sur le champ de bataille. Il est à craindre que les alliés de l’Ukraine se lassent de fournir l’assistance militaire et économique qui a permis à l’Ukraine de continuer à se battre.

L’armée russe a annoncé jeudi que le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, avait rendu visite aux troupes russes sur la ligne de front, ce que le Kremlin appelle son “opération militaire spéciale” en Ukraine. Le lieu exact de la visite n’a pas été divulgué.

Une vidéo publiée par le ministère russe de la Défense montrait Choïgou inspectant les quartiers temporaires des troupes dans des abris et discutant avec des commandants militaires.

Avant son voyage à Washington, Zelenskyy a rencontré les troupes ukrainiennes dans la ville orientale de Bakhmut, récemment au centre de certains des combats les plus intenses de la guerre. Le président russe Vladimir Poutine n’a jamais été vu se rendre dans les zones de première ligne. Le journal russe Rossiyskaya Gazeta a rapporté que Poutine avait visité son quartier général de commandement en Ukraine la semaine dernière, mais son emplacement n’a pas été divulgué, et il n’était même pas clair s’il se trouvait en Ukraine.

Grossi de l’AIEA a exhorté la Russie et l’Ukraine pendant plus de trois mois à s’entendre sur une zone de sécurité autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe. La province de Zaporizhizia et les zones situées de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale nucléaire ont été bombardées régulièrement depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février. Les responsables ukrainiens ont appelé à plusieurs reprises à une zone démilitarisée autour de la centrale, qui a été saisie par les forces russes au début de la guerre. .

Bien que les six réacteurs de la centrale soient à l’arrêt, le cœur du réacteur et le combustible nucléaire irradié doivent encore être refroidis pendant de longues périodes pour éviter qu’ils ne surchauffent et ne déclenchent des effondrements dangereux comme ceux qui se sont produits en 2011 lorsqu’un tsunami a frappé la centrale de Fukushima au Japon. L’Ukraine a connu le pire accident nucléaire au monde, à Tchernobyl en 1986.

L’Ukraine et la Russie se sont blâmées pour les bombardements répétés, qui ont conduit à plusieurs reprises la centrale de Zaporizhizia à perdre l’électricité nécessaire au fonctionnement du système de refroidissement. Plus tôt ce mois-ci, des responsables ukrainiens ont également accusé les troupes russes d’avoir installé plusieurs lance-roquettes sur le site.

Grossi a déclaré en novembre que les principales questions en discussion concernaient l’équipement militaire et le rayon de la zone de sécurité. Il a dit que la proposition de l’AIEA est très simple : « Ne tirez pas sur la centrale, ne tirez pas depuis la centrale.

L’attaque d’un hôtel dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, a démontré les enjeux élevés et les combats acharnés alors que la Russie et les forces ukrainiennes se battent pour le contrôle. L’ancien vice-Premier ministre russe, Dmitri Rogozine, qui a également dirigé l’agence spatiale russe Roscosmos, avait rejoint les troupes russes en Ukraine en tant que volontaire.

Il a été hospitalisé après l’attaque de mercredi soir, ont rapporté les agences de presse russes, mais ses blessures n’ont pas été considérées comme mettant sa vie en danger.

Rogozine fêtait son anniversaire dans un restaurant lorsque l’hôtel a essuyé des tirs, selon des informations diffusées sur les réseaux sociaux russes. Il a écrit dans un article de Telegram qu’il avait tenu une “réunion de travail” et qu’il devait subir une intervention chirurgicale parce qu’un fragment de métal était coincé dans sa colonne vertébrale au-dessus de son omoplate droite.

Plusieurs autres personnes, dont le chef du gouvernement régional nommé par Moscou à Donetsk, auraient été blessées. Denis Pushilin, un dirigeant séparatiste ukrainien que Moscou a nommé gouverneur par intérim après avoir illégalement annexé la région et trois autres, a déclaré que Rogozine et les responsables blessés ont été “chanceux” car “les gars qui étaient près d’eux, deux ont été tués”.

Rogozine a déclaré que l’hôtel de Donetsk n’avait jamais été la cible de tirs auparavant au cours des huit années écoulées depuis que les séparatistes soutenus par la Russie ont pris le contrôle d’une grande partie de la région orientale en 2014. Il a suggéré que ceux qui étaient à l’origine du bombardement devaient avoir été prévenus par sa présence. .

Dans un communiqué publié jeudi, les forces frontalières ukrainiennes ont tacitement reconnu le bombardement de Donetsk. Le communiqué indique que le service des frontières a conclu que « le citoyen russe D. Rogozine » avait illégalement pénétré en Ukraine et avait été « découvert sur le territoire temporairement occupé par la Russie dans la région de Donetsk ».

L’agence frontalière a souligné qu’entrer illégalement en Ukraine “a des conséquences”, mais elle n’a pas dit que les forces ukrainiennes visaient Rogozine dans la ville de Donetsk. Le gouvernement ukrainien a précédemment maintenu l’ambiguïté sur les attaques très médiatisées contre des cibles militaires et d’infrastructures sur le territoire russe et en Crimée occupée.

