VIENNE, 4 janvier (Reuters) – Le chien de garde nucléaire de l’ONU a confirmé dans un rapport aux États membres que l’Iran a entamé le processus d’enrichissement de l’uranium à un niveau plus élevé qu’il ne l’a fait depuis l’entrée en vigueur de son accord de 2015 avec les grandes puissances, a déclaré l’agence lundi.

« Le DG de l’AIEA a rapporté aujourd’hui que … l’Agence … a confirmé qu’une bouteille contenant 137,2 kg d’uranium (enrichi) jusqu’à 4,1% a été connectée à la ligne d’alimentation et de production d’UF6 (hexafluorure d’uranium) enrichi jusqu’à 20 % a commencé », a déclaré l’ambassadeur d’Iran auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique Kazem Gharibabadi sur Twitter.

Il faisait référence au directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, et à l’activité sur le site iranien de Fordow creusé dans une montagne. L’Iran s’est récemment enrichi jusqu’à 4,5%, plus élevé que les 3,67% autorisés par l’accord, et a déclaré qu’il prévoyait d’enrichir jusqu’à 20% qu’il avait atteint avant l’accord. (Reportage de François Murphy; Édité par Alison Williams)