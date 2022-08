L’AIEA « alarmée » par le bombardement de la plus grande centrale nucléaire d’Europe

Une catastrophe nucléaire potentielle à la centrale nucléaire de Zaporozhye pourrait menacer la santé publique en Ukraine et au-delà, a déclaré l’AIEA

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré samedi qu’il était “extrêmement inquiet” par le bombardement vendredi de la centrale nucléaire de Zaporozhskaya. Le risque d’une éventuelle catastrophe nucléaire dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe est “Très réel,” il a averti, ajoutant que non seulement l’Ukraine serait affectée, mais également d’autres nations.

« Une action militaire mettant en péril la sûreté et la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporozhskaya est totalement inacceptable et doit être évitée à tout prix », a déclaré le directeur général de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, Rafael Mariano Grossi, dans un communiqué. Cibler l’établissement avec n’importe quel “puissance de feu militaire” reviendrait à “jouer avec le feu, avec des conséquences potentiellement catastrophiques”, il ajouta.

L’AIEA a également proposé d’envoyer une délégation sur le site pour « fournir un appui technique à la sûreté et à la sécurité nucléaires » et à “aider à empêcher que la situation ne devienne encore plus incontrôlable.” Grossi s’est dit prêt à diriger personnellement une telle délégation.

La mission serait “mener des activités de vérification essentielles à l’usine” et livrer des équipements de sûreté et de sécurité nucléaires, selon le communiqué de l’agence. Pourtant, pour que cela se produise, l’AIEA aurait besoin du soutien de l’ONU, ainsi que de « coopération, compréhension et facilitation » de Moscou et de Kiev, ajoute le communiqué. “Nous devons tous mettre de côté nos différences et agir, maintenant”, a déclaré l’agence, ajoutant que “Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps.”

Lire la suite L’Ukraine risque un autre Tchernobyl – Russie

Ni Moscou ni Kiev n’ont réagi à la proposition de l’AIEA jusqu’à présent.

Vendredi, la Russie a accusé les forces ukrainiennes d’avoir bombardé la centrale nucléaire, qui se trouve dans la région de Zaporozhye, au sud de l’Ukraine. Moscou a exhorté l’ONU et l’AIEA à contraindre l’Ukraine à arrêter les bombardements.

Igor Vishnevetsky, haut responsable de la non-prolifération et du contrôle des armements au ministère russe des Affaires étrangères, a averti que le bombardement de la centrale risquait de déclencher un événement similaire à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986.

Kiev, quant à lui, a accusé les troupes russes d’avoir bombardé l’usine, tandis que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a accusé la Russie d’utiliser l’usine comme un “bouclier» pour ses soldats.

L’usine a été saisie par les forces russes fin février lorsque Moscou a lancé son opération militaire en Ukraine. L’installation continue de fonctionner avec du personnel ukrainien sous contrôle russe.