L’AIEA affirme que le rejet d’eau de Fukushima respectera les normes de sécurité

TOKYO – Le chef d’un groupe de travail de l’agence nucléaire de l’ONU évaluant la sécurité du plan du Japon visant à rejeter dans la mer l’eau radioactive traitée de la centrale nucléaire de Fukushima détruite a déclaré vendredi que les régulateurs japonais avaient montré leur engagement à se conformer aux normes de sécurité internationales. L’inquiétude internationale concernant le plan s’est élargie. La semaine dernière, le chef du Forum des îles du Pacifique, composé de 18 nations, qui comprend l’Australie, la Nouvelle-Zélande et d’autres nations insulaires, s’est dit préoccupé par tout impact des radiations de l’eau sur les moyens de subsistance des habitants de la région qui ont souffert dans le passé de tests de bombes et a exhorté le Japon à suspendre le plan.

“La région est fermement convaincue qu’il ne devrait y avoir aucun rejet tant que toutes les parties n’auront pas vérifié par des moyens scientifiques qu’un tel rejet est sûr”, a déclaré le secrétaire général du forum, Henry Puna, lors d’un séminaire public sur la question de Fukushima.

L’Association nationale des laboratoires marins des États-Unis, une organisation de plus de 100 laboratoires, a également exprimé son opposition au plan, affirmant qu’il manquait de données scientifiques adéquates et précises à l’appui de l’affirmation de sécurité du Japon.

Gustavo Caruso, le chef du groupe de travail de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré que son équipe avait visité la centrale endommagée de Fukushima Daiichi cette semaine et assisté à la première d’une série d’inspections par l’Autorité japonaise de réglementation nucléaire avant de donner son feu vert définitif pour le Libération. Il a déclaré que les responsables de l’autorité ont répondu à toutes les questions soulevées par le groupe de travail et ont montré leur engagement à respecter les normes de sécurité.

Le gouvernement japonais a déclaré la semaine dernière que la publication commencerait probablement au printemps ou en été et se poursuivrait pendant des décennies.

Les régulateurs japonais sont chargés d’examiner si les préparatifs de la publication par l’exploitant de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings, sont conformes à son plan de mise en œuvre approuvé.

À la demande du Japon, l’AIEA examine si les réparations pour la décharge sont conformes aux normes internationales.

Un tremblement de terre et un tsunami massifs en 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale de Fukushima Daiichi, provoquant la fonte de trois réacteurs et libérant de grandes quantités de rayonnement. L’eau utilisée pour refroidir les trois cœurs de réacteur endommagés, qui restent hautement radioactifs, s’est infiltrée dans les sous-sols des bâtiments du réacteur et a été collectée, traitée et stockée dans environ 1 000 réservoirs qui couvrent désormais une grande partie de la centrale.

Le gouvernement et TEPCO affirment que les réservoirs doivent être retirés afin que des installations puissent être construites pour le démantèlement de l’usine. Les réservoirs devraient atteindre leur capacité de 1,37 million de tonnes plus tard cette année.

La majeure partie de la radioactivité est éliminée de l’eau pendant le traitement, mais le tritium ne peut pas être éliminé et de faibles niveaux de certains autres radionucléides subsistent également. Le gouvernement et TEPCO affirment que les impacts sur l’environnement et la santé seront négligeables car l’eau sera libérée progressivement après un traitement supplémentaire et une dilution par de grandes quantités d’eau de mer.

Certains scientifiques affirment que l’impact d’une exposition à long terme et à faible dose au tritium et à d’autres radionucléides sur l’environnement et les humains est encore inconnu et que la libération devrait être retardée. Ils disent que le tritium affecte davantage les humains lorsqu’il est consommé dans les poissons.

Les communautés de pêcheurs locales ont farouchement rejeté le plan, affirmant que leur entreprise déjà gravement touchée souffrira à nouveau en raison de l’image négative de la libération de l’eau. Les pays voisins, dont la Chine et la Corée du Sud, ont également fait part de leurs inquiétudes concernant les risques potentiels pour la santé.