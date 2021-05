L’AIEA accepte de prolonger d’un mois l’accord de surveillance nucléaire

LONDRES – Le chien de garde nucléaire des Nations Unies a déclaré lundi qu’il avait convenu avec l’Iran de prolonger d’un mois son accord de surveillance.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Mariano Grossi, a déclaré que le nouvel accord serait valable jusqu’au 24 juin.

Cela signifie que les informations collectées par des équipements techniques à partir de différents endroits de Téhéran continueraient d’être sous la garde de l’agence, a déclaré Grossi.

« Je dirais que si cette compréhension était importante en février, elle l’était même à mes yeux plus importante maintenant », a-t-il ajouté, citant une activité accrue en Iran ces derniers mois.

Par ailleurs, l’envoyé de l’Iran auprès de l’AIEA a déclaré lundi qu’il avait informé l’agence qu’elle avait décidé de prolonger d’un mois un accord de surveillance, a rapporté Reuters, en attribuant le site Web du journal iranien Etemad.

L’Iran a déclaré dimanche qu’un accord de surveillance de trois mois entre la République islamique et l’AIEA avait expiré et que l’agence ne serait plus en mesure d’accéder aux images de l’intérieur de certains sites nucléaires iraniens.