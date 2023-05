L’AIE met en lumière les principaux risques pour les marchés mondiaux de l’énergie

« Les pays européens ont fait du bon travail… l’hiver dernier », a déclaré le chef de l’AIE, soulignant que la région avait réussi à garder les lumières allumées et à éviter une crise hivernale, en partie grâce à un hiver plus doux que prévu.

L’Europe a peut-être fait du bon travail en réduisant sa dépendance au pétrole et au gaz russes et en atténuant la crise énergétique causée par la guerre en Ukraine, mais elle n’est « pas encore tirée d’affaire », a déclaré à CNBC le chef de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). .

L’approvisionnement énergétique mondial était abondant l’année dernière lorsque la Chine était encore sous contrôle et achetait moins de pétrole et de gaz en raison d’un ralentissement de l’activité économique. Cependant, on ne peut pas en dire autant maintenant et L’Europe pourrait faire face à un hiver plus difficile cette année.

La demande de GNL (gaz naturel liquéfié) de la Chine devrait augmenter au second semestre de l’année, a déclaré Birol, ajoutant que les importations de gaz dans le pays sont un « déterminant clé » de la demande pour les marchés du gaz naturel.

Mais Birol pensait qu’il pourrait y avoir une doublure argentée – les prix pourraient être plus doux que prévu et il ne s’attend pas à voir un « grand boom » des importations en provenance de Chine.