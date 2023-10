L’AIE affirme que les marchés resteront nerveux alors que la guerre entre Israël et le Hamas persiste

L’AIE note cependant que le Moyen-Orient représente plus d’un tiers du commerce mondial du pétrole par voie maritime et que le conflit entre Israël et le Hamas a accru les craintes que les combats puissent affecter la production énergétique régionale.

Le rapport de l’AIE intervient alors que le conflit Israël-Hamas entre dans son sixième jour et fait suite à une attaque dévastatrice et coordonnée du groupe militant palestinien Hamas contre le sud d’Israël au cours du week-end. Israël a depuis pulvérisé Gaza avec des frappes aériennes et devrait lancer une offensive terrestre contre le Hamas dans la région dans les prochains jours.

Israël a également ordonné le « siège complet » de la bande de Gaza, cherchant à arrêter l’approvisionnement en électricité, nourriture, eau et carburant d’une population déjà bloquée d’environ 2,3 millions de personnes.

En raison de la guerre en cours entre Israël et le Hamas, au moins 1 200 Israéliens ont été tués et plus de 2 700 blessés, selon l’armée israélienne. Dans le même temps, le ministère palestinien de la Santé affirme que 1 203 personnes ont été tuées et 5 763 blessées à Gaza.