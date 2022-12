L’aide royal démissionne au milieu d’une dispute raciste

« D’où venez-vous vraiment ? » Lady Susan Hussey a demandé à Ngozi Fulani

Lady Susan Hussey, une assistante de longue date de la reine Elizabeth II, a démissionné de ses fonctions au palais après avoir offensé le PDG d’une organisation caritative pour femmes noires avec des propos prétendument racistes. Buckingham Palace a appelé ses commentaires sur la nationalité du PDG “inacceptable et profondément regrettable.”

Ngozi Fulani a affirmé mercredi qu’un certain « Madame SH » l’a approchée lors d’un événement au palais la veille, lui a touché les cheveux et lui a demandé “d’où viens-tu?” Fulani, qui est née en Grande-Bretagne mais est d’origine africaine et caribéenne, a déclaré qu’elle était britannique, ce à quoi Hussey aurait répondu « non, mais d’où venez-vous vraiment, d’où viennent vos gens ? »

Agé de 83 ans, Hussey était un proche confident de feu la reine Elizabeth II et avait été nommé «dame de la maison» par le roi Charles après la mort de la reine en septembre.

Sentiments mitigés à propos de la visite d’hier au palais de Buckingham. 10 minutes après mon arrivée, un membre du personnel, Lady SH, s’est approché de moi, a bougé mes cheveux pour voir mon badge. La conversation ci-dessous a eu lieu. Le reste de l’événement est flou.

Merci @ManduReid & @SuzanneEJacob pour le soutien🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq – Espace Sistah (@Sistah_Space) 30 novembre 2022

Bien qu’il soit au service de la famille royale depuis 1960, Hussey a démissionné mercredi. Un porte-parole du prince William a déclaré qu’il était “droit” qu’elle démissionne, tandis que le palais de Buckingham l’appelait des commentaires “inacceptable et profondément regrettable” et a transmis ses excuses à Fulani.

Fulani elle-même est apparue abondamment à la télévision britannique et dans la presse écrite à la suite de l’incident, accusant la famille royale de perpétuer “racisme institutionnel” décrivant sa rencontre avec Hussey comme “traumatique,” et offrant ce qu’elle appelait “anti-racisme” formation au palais.

Alors qu’une source du palais a déclaré à l’Independent qu’il “travailler avec” Peuls et “présenter des excuses en personne” Hussey a trouvé des défenseurs dans les médias. La chroniqueuse-spectatrice Petronella Wyatt a attribué tout le scandale à l’âge de Hussey et au fait qu’elle a grandi à une époque de normes sociales différentes, tandis que le fondateur du Parti réformiste Nigel Farage appelé Fulani an “Marxiste anti-royal, anti-britannique” qui “prévu cela dès le début.”