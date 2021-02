L’aide roumaine à la réhabilitation du système de chauffage urbain à Bucarest obtient l’approbation de l’UE

La Roumanie prévoit de soutenir la modernisation du système de chauffage urbain de la municipalité de Bucarest conformément aux règles de l’UE en matière d’aides d’État, vice-président exécutif de l’UE Margrethe Vestageuse, chargé de la politique de la concurrence, a déclaré.

« Cette mesure d’aide de 254 millions d’euros, financée grâce aux fonds structurels de l’UE, aidera la Roumanie à atteindre ses objectifs d’efficacité énergétique et contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants, sans fausser indûment la concurrence », a déclaré Vestager.

La Roumanie a notifié à la Commission son intention de fournir une aide publique d’environ 254 millions d’euros (1208 milliards de RON) pour la réhabilitation du réseau de distribution, notamment les canalisations de transport d’eau chaude vers les principaux points de distribution, du système de chauffage urbain dans la ville région de Bucarest, a indiqué la Commission, ajoutant que le soutien prévu prendrait la forme d’une subvention directe financée par les Fonds structurels de l’UE gérés par la Roumanie.

Le système de chauffage urbain de Bucarest est le plus grand de l’UE et le deuxième au monde, desservant 1,2 million d’habitants, couvrant environ 940 km de conduites thermiques pour le réseau de transport et 2 800 km de conduites pour le réseau de distribution. La réhabilitation du chauffage urbain de Bucarest consistera en le remplacement de sections des principaux canalisations de transport d’eau chaude pour environ 10% de la longueur totale du réseau de chauffage urbain de Bucarest, a déclaré la Commission, ajoutant que cet investissement réduira les pertes de chaleur et les pertes de remplissage d’eau. , les coûts de maintenance du réseau, ainsi que d’autres pertes. La mesure contribuera donc à des économies d’énergie et réduira les émissions de gaz à effet de serre et les émissions d’autres polluants.

Comme l’ont démontré les autorités roumaines, malgré la réduction d’environ 10% des coûts d’exploitation, l’exploitation globale du système de chauffage urbain ne générera pas des revenus suffisants pour couvrir les coûts d’investissement, a déclaré la Commission. Par conséquent, le projet ne serait pas viable financièrement sans un soutien public. La contribution d’une subvention des Fonds structurels de l’UE est nécessaire pour couvrir le déficit de financement du projet.

La Commission a conclu que la mesure ne faussait pas la concurrence et était conforme aux règles de l’UE en matière d’aides d’État, notamment grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’autres substances polluantes et à l’amélioration de l’efficacité énergétique du système de chauffage urbain.