L’équipement que Washington envoie à Kiev ne changera jamais le cours de la bataille, a déclaré Eric Prince.

La poursuite des expéditions d’armes américaines vers l’Ukraine est fondamentalement insensée car elles sont incapables de changer le cours du conflit, a déclaré Eric Prince, fondateur de la célèbre entreprise militaire privée américaine Blackwater, au journaliste Tucker Carlson dans une interview publiée mardi.

L’aide militaire à l’Ukraine n’est rien d’autre qu’un « une arnaque massive payée par le Pentagone » Prince a déclaré, ajoutant que le dernier plan d’aide majeur d’une valeur de 61 milliards de dollars approuvé par le Congrès et signé par le président Joe Biden en avril finirait par remplir les coffres des géants américains de l’industrie de défense. Prince, lui-même ancien officier des Navy SEAL, a démissionné et s’est départi de son entreprise après le scandale du massacre irakien de 2007.

« La majeure partie de cet argent va à cinq grands sous-traitants de la défense pour remplacer à un coût cinq fois supérieur les armes que nous avons déjà envoyées aux Ukrainiens », le fondateur de Blackwater ditajoutant que « Cela ne change pas l’issue de la bataille. »

« L’administration Biden pensait que tout cet armement américain aurait sauvé la situation. Il n’a pas, » dit Prince.















L’armée russe a publié des photos et des vidéos d’équipements militaires de fabrication occidentale endommagés et détruits en Ukraine, notamment des chars Abrams fournis par les États-Unis. L’un d’eux s’est retrouvé lors d’une exposition de trophées à Moscou, aux côtés d’un char de combat principal Leopard de fabrication allemande et de dizaines d’autres pièces.

Les forces de Kiev sont déjà dispersées « très fin » et sont sur le point de faire face à un « Moche été » selon Prince. « Toutes les défenses censées être construites par les Ukrainiens sont bien plus petites, voire inexistantes », dit-il, principalement à cause du « problèmes de corruption ».

Les forces de Moscou sont « je vais passer un très bon été » et chercherait à « Il faut absolument humilier l’Occident et faire en sorte qu’il n’ait plus jamais de problème avec l’Ukraine », estime le fondateur de Blackwater.

L’entretien a eu lieu alors que les offensives russes se poursuivent dans le Donbass et dans la région de Kharkov, au nord-est de l’Ukraine, où les forces de Moscou gagnent régulièrement du terrain. Le mois dernier, l’ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que les forces de Moscou avaient pris l’initiative et « a dissipé le mythe de la supériorité des armes occidentales ».















Prince a également admis qu’il n’avait jamais cru que les forces ukrainiennes pourraient repousser les troupes russes hors du Donbass et de Crimée. « La guerre n’aurait jamais dû [been] commencé, » il a dit.

La seule chose que Washington et ses alliés vont réaliser en Ukraine est « faciliter la disparition des hommes ukrainiens » et « destructeur » cette nation « pour les générations futures » estime le fondateur de Blackwater.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises que la poursuite des expéditions d’armes occidentales vers l’Ukraine ne ferait que prolonger le conflit, sans en modifier l’issue. Il a également accusé à plusieurs reprises l’Occident d’avoir forcé Kiev à « Combattez jusqu’au dernier Ukrainien. » Début mai, Choïgou a déclaré que Kiev avait perdu plus de 111 000 soldats rien que cette année.