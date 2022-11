L’aide ménagère fait ses adieux à un homme qui déménage dans une autre ville dans un geste réconfortant

Quitter votre maison ou un endroit où vous avez passé certains des moments les plus précieux de votre vie est difficile ! Mais ce sont les petites choses douces qui nous maintiennent connectés à cet endroit. Cela peut être votre maa ke a ke laddu (bonbons faits par maman) ou le sweat à capuche surdimensionné de votre frère, ces petits produits mémorables ont une place spéciale dans nos cœurs. Maintenant, c’est plus difficile pour les personnes qui restent dans la même ville ou la même famille qui manquent votre présence après que vous les ayez quittées. C’est le cas d’un homme du nom d’Anish Bhagat (comme sur Instagram) qui a reçu un chaleureux adieu de son aide ménagère avant de déménager dans une autre ville. La jeune utilisatrice d’IG a partagé une vidéo de la façon dont son aide domestique a organisé un déjeuner d’adieu pour lui dans sa propre maison et le clip ne manquera pas d’ajouter un large sourire sur votre visage !

Anish s’est rendu sur Instagram pour partager le clip de ses adieux spéciaux donnés par son aide ménagère, qu’il a appelée Reshma Di. Dans la vidéo, on pouvait le voir entrer dans la maison de Reshma où il a reçu un bel accueil avec un tika (vermillon) sur le front. On lui a également fait porter une casquette traditionnelle sur la tête avant que Reshma Di ne lui serve les délicieuses spécialités qu’elle a préparées pour Anish. Reshma, ainsi que les membres de sa famille, semblaient trop excités pour le servir, ce qui a conduit Anish à déverser son amour sur le geste réconfortant comme il a cliqué sur les images avec eux.

« Je ne peux pas exprimer à quel point je suis émotif. Reshma di est ma meilleure amie. J’ai été très triste de déménager parce que j’ai tellement l’habitude de la voir tous les jours. Ce geste de la sienne ne fait qu’empirer les choses car elle s’est toujours vraiment souciée. La façon dont elle nous a accueillis chez elle est tellement saine. Non seulement cela, mais la quantité d’efforts qu’elle a déployés pour nous faire sentir spéciaux est insurmontable », a écrit Anish à côté de la vidéo qui a recueilli plus d’un million de likes au moment de la rédaction de cet article. Il a ajouté : « Je suis triste d’avoir gagné “Je ne peux pas la voir aussi souvent. Cependant, ce n’est pas la fin pour nous. C’est en fait un nouveau départ. Reshma di sera toujours là avec moi et avec vous tous. Je ne suis rempli que de gratitude .”

Les internautes ne pouvaient s’empêcher de répandre leur amour et leurs bénédictions sur Anish et Reshma lorsque l’un d’eux a commenté : « C’est si gentil ! Vous êtes le plus chanceux avec les gens! Je suis sûr que tu vas beaucoup manquer à Reshma Didi et à toi aussi ! Tout le meilleur dans le nouveau bub de la ville! (J’espère que ce n’est pas Bangalore). “C’est tellement sain”, a déclaré un autre utilisateur. Le clip émouvant a fait applaudir les internautes aux efforts de la dame qui a accueilli son invité avec tant de dévouement, d’attention et d’amour tout en gardant intactes toutes les traditions. “Reshma di (emojis du cœur) Anish merci d’être si gentil et terre-à-terre… peu de gens traiteraient les autres de cette façon…”, a écrit un utilisateur. Sans aucun doute, la vidéo est la preuve que les petites choses comptent, et ce qui compte le plus, c’est la façon dont elles nous font nous sentir si complets et si beaux !

