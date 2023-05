L’aide ménagère d’Arpita Khan, la sœur de Salman Khan, arrêtée pour avoir volé ses boucles d’oreilles en diamant [Check Deets]

Salman Khanla soeur de Arpita Khan a été volé récemment, indiquent divers médias. Les bijoux en diamant d’Arpita ont été volés chez elle à Khar. Le coût des boucles d’oreilles en diamant était assez cher. Arpita avait déposé une plainte auprès de la police de Mumbai qui est rapidement intervenue. Et ils ont arrêté un homme de 30 ans pour la même chose. Arpita est la plus jeune sœur des frères et sœurs Khan. Elle est mariée à Aayush Sharma, un acteur. Découvrez les détails du vol et de l’arrestation ci-dessous.

Arpita Khan s’est fait voler ses bijoux

Selon un rapport publié sur un portail d’informations sur le divertissement en ligne, le vol de bijoux s’est produit le 16 mai, mardi. Arpita Khan a déclaré à la police qu’elle avait gardé ses boucles d’oreilles dans son plateau de maquillage et qu’elles avaient disparu de là. Arpita a déclaré que les boucles d’oreilles valaient Rs 5 lakhs, rapporte India Today. La police a ensuite arrêté l’homme de 30 ans qui travaille comme aide ménagère au domicile d’Arpita à Khar.

La police a arrêté l’homme la même nuit et les bijoux manquants ont également été récupérés à son domicile. L’homme vit dans les bidonvilles de Vile Parle. Selon les rapports, le coupable a été condamné en vertu de l’article 381 de la CPI, qui concerne le vol par un domestique. Selon les rapports, l’homme arrêté travaillait avec 11 autres personnes dans la maison. Il n’était pas un ancien employé et avait rejoint le service il y a seulement 4 mois. Après avoir volé les bijoux, l’homme s’est enfui de la maison sans prévenir personne.

Deets of Arpita Khan vol de bijoux

L’accusé nommé Sandip Hegde a volé des boucles d’oreilles en or serties de diamants dans la résidence d’Arpita au 17e étage à Khar. Dès qu’Arpita a appris le vol. elle a porté plainte à la police. Sandip a été attrapé à Thane.

Salman Khan est très proche d’Arpita Khan, le plus jeune de Salman, Sohail Khan, Arbaaz Khan et Alvira Khan Agnihotri. Arpita est toujours aux côtés de Salman. Elle organise des fêtes pour la superstar et s’occupe également de tout ce dont il a besoin. Arpita est mariée à Aayush Sharma et a deux enfants, un fils, Ahil et une fille Ayat. Salman Khan avec le Khaan-daan adore Ahil et Ayat. L’acteur de Tiger 3 passe souvent du temps avec sa nièce et ses neveux lorsqu’il est à la maison.

Dans d’autres nouvelles, Salman Khan a reçu une sécurité Y-plus après plusieurs menaces de mort.