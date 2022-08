L’aide internationale parvient au Pakistan ravagé par les inondations

Des avions-cargos en provenance de Turquie et des Émirats arabes unis ont commencé la ruée internationale pour aider la nation appauvrie, atterrissant dimanche à Islamabad transportant des tentes, de la nourriture et d’autres nécessités quotidiennes.

ISLAMABAD – L’aide internationale arrivait au Pakistan lundi, alors que l’armée et les volontaires tentaient désespérément d’évacuer des milliers de personnes bloquées par des inondations généralisées provoquées par des «monsons monsons» qui ont fait plus de 1 000 morts cet été.

La semaine dernière, les Nations Unies ont déclaré dans un communiqué qu’elles avaient alloué 3 millions de dollars aux agences d’aide des Nations Unies et à leurs partenaires au Pakistan pour répondre aux inondations et que cet argent sera utilisé pour la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire et les services d’eau et d’assainissement au Pakistan. zones touchées par les inondations, en se concentrant sur les plus vulnérables.