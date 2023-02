L’aide internationale devrait arriver au Chili après des dizaines de morts dans des incendies de forêt qui font rage

Dimanche, les pompiers luttaient contre des dizaines d’incendies de forêt au Chili, essayant de prendre le contrôle de l’une des pires catastrophes naturelles du pays depuis des années alors que le nombre de morts s’élevait à au moins 24 avec près de 1 000 blessés supplémentaires.

L’aide internationale devait arriver dimanche d’une poignée de pays qui ont promis des ressources, y compris des avions et des équipes d’experts en lutte contre les incendies, alors que les incendies de forêt les plus intenses ont incendié des forêts et des terres agricoles regroupées autour de trois régions près du milieu de la longue côte pacifique du pays sud-américain.

Le gouvernement du président Gabriel Boric a publié des déclarations d’urgence pour les régions méridionales largement rurales de Biobio, Nuble et Araucania dans le but d’accélérer les secours.

Les incendies ont consumé quelque 270 000 hectares, ont indiqué dimanche des responsables, soit une superficie à peu près de la taille de l’État américain du Rhode Island.

Yeremy Escanilla travaille au nettoyage des débris des restes de sa maison, détruite par des incendies de forêt à Santa Juana, au Chili, dimanche. (Matias Delacroix/Associated Press)

Vague De Chaleur

Une vague de chaleur torride dans l’hémisphère sud a compliqué les efforts pour éteindre les flammes, car les températures dans certaines des zones les plus touchées ont dépassé 104 F ou 40 C.

Samedi soir, des poches de feu intense ont pu être vues jaillir des collines boisées au large de la côte, près de la ville de Dichato, juste à l’extérieur de la ville de Concepcion dans la région de Biobio, alors que la lumière des flammes illuminait les bateaux dans le petit port.

Une femme marche sur les débris de maisons détruites par des incendies de forêt, à Puren, au Chili, samedi. (Matias Delacroix/Associated Press)

Treize des morts – plus de la moitié des victimes signalées par les incendies – proviennent de Biobio, qui, comme Nuble et Araucania, abrite de vastes forêts ainsi que des fermes qui cultivent du raisin et d’autres fruits destinés à l’exportation.

Quelque 260 incendies sont actifs dans la région aride, ont annoncé dimanche des responsables du ministère de l’Intérieur, dont 28 considérés comme particulièrement dangereux.

Près de 1 500 personnes ont fui vers des abris de la région. Au moins 26 des 970 blessés sont répertoriés dans un état grave dans les hôpitaux locaux.

Les pompiers se préparent à combattre les flammes causées par les incendies de forêt à Puren, au Chili, dimanche. (Matias Delacroix/Associated Press)

Les autorités chiliennes ont sollicité l’aide internationale pour lutter contre les incendies, et de nouveaux s’allument chaque jour.

Alors que les autorités ont déclaré samedi que l’aide arriverait bientôt de pays comme les États-Unis, l’Argentine, l’Équateur, le Brésil et le Venezuela, une équipe spécialisée de personnel espagnol était en route dimanche.