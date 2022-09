L’aide internationale aux victimes des inondations au Pakistan ne doit pas être considérée comme de la charité, selon un expert

Le courant19:22Les secours se poursuivent malgré les inondations dévastatrices au Pakistan

Alors que les ONG et d’autres nations se bousculent pour aider le Pakistan à faire face aux inondations dévastatrices, un expert appelle les autres à se souvenir du rôle du changement climatique – et des pays qui y ont contribué.

“Lorsque l’Europe s’industrialisait et que d’autres États occidentaux s’industrialisaient, nous avons augmenté ces émissions dans l’atmosphère de très nombreuses grandeurs”, a déclaré Ayesha Siddiqi, maître de conférences au département de géographie de l’Université de Cambridge.

“Bien sûr, ils entraînent toutes sortes d’événements météorologiques liés au climat, mais cette inondation est l’une des [those] événements météorologiques », a-t-elle déclaré Le courantest Matt Galloway.

Les inondations se poursuivent depuis la mi-juin. Ils ont été décrits comme “ le pire de l’histoire du Pakistan ” par le Premier ministre Shehbaz Sharif, et ont coûté la vie à au moins 1 314 personnes.

Des pluies de mousson record et la fonte des glaciers dans les montagnes du nord du Pakistan ont été en partie responsables de la catastrophe. Selon la ministre pakistanaise du changement climatique, Sherry Rehman, certaines provinces ont reçu jusqu’à 784 % de précipitations en plus que la moyenne d’août.

Dans une interview avec The Guardian, Rehman a déclaré que les pays les plus riches du monde doivent payer des “réparations” à d’autres pays comme le Pakistan qui ont une empreinte carbone plus faible mais qui supportent le poids des catastrophes liées au changement climatique.

Un tiers du Pakistan est sous l’eau. Franchement, personne n’a vu ce genre d’averse & inondations avant, et aucun pays ne peut faire face seul aux multiples effets en cascade des phénomènes météorologiques extrêmes. Le modèle de la mousson pic.twitter.com/ymawtZKtb6 —@sherryrehman

Le mois dernier, l’ONU a lancé un appel éclair de 160 millions de dollars américains (210 millions de dollars canadiens) pour soutenir la réponse aux inondations au Pakistan – et de nombreux pays ont répondu à l’appel, dont le Canada. Le gouvernement fédéral a récemment annoncé que 5 millions de dollars de financement sera envoyé au Pakistan pour une aide humanitaire.

Mais Siddiqi, auteur de Au lendemain du désastre : les islamistes, l’État et un contrat social au Pakistana déclaré que les pays étrangers ne devraient pas caractériser ces promesses comme “une forme de charité … par bonté de cœur”.

“Nous insistons beaucoup, en tant que spécialistes des études sur les catastrophes, sur le fait qu’il n’y a pas de véritable événement en tant que catastrophe naturelle”, a-t-elle déclaré.

“Il y a, parfois, un élément beaucoup plus important, qui est entièrement construit à la suite des décisions et des choix… que les personnes et les institutions puissantes de la société [have] fabriqué.”

C’est une crise climatique – et Dieu nous en préserve, nous pourrions en voir d’autres à l’avenir. -Shazia Marri, ministre pakistanaise de la lutte contre la pauvreté et de la sécurité sociale

C’est pourquoi elle pense que ces inondations au Pakistan ne doivent pas être considérées comme un événement isolé, mais plutôt comme faisant partie de l’héritage de l’impérialisme britannique en Asie du Sud.

“Il y a eu des reportages … sur la façon dont la façon dont l’État impérial britannique a régné sur l’Asie du Sud a entraîné des formes particulières de structures de pouvoir, a entraîné des manières particulières de gérer les systèmes fluviaux”, a-t-elle déclaré.

“Il y a une longue histoire d’exploitation … et d’utilisation de ces zones au Pakistan et dans d’autres parties du monde.”

Un homme patauge dans une zone inondée tout en transportant une tente emballée pour s’abriter dans la région de Fazilpur. (Arif Ali/AFP/Getty Images)

“Complètement non préparé”

Environ 33 millions de personnes ont été touchées par les inondations dévastatrices, dont au moins trois millions d’enfants .

Shazia Marri, ministre pakistanaise de la lutte contre la pauvreté et de la sécurité sociale, a déclaré que les chiffres et la catastrophe sont un cauchemar à gérer pour tout gouvernement.

« Je pense que la population du Canada est d’environ environ 38 millions “, a-t-elle dit à Galloway. “C’est donc toute une nation, la population d’un pays, qui est déplacée au Pakistan.”

Marri a déclaré que le Pakistan n’était “complètement pas préparé” à la situation, malgré le fait que les cas météorologiques extrêmes devenaient de plus en plus fréquents. une norme mondiale en raison du changement climatique.

“Nous comprenons qu’il y a un changement climatique et quoi qu’il arrive dans le monde et quelles que soient les émissions utilisées, nous allons être les plus touchés”, a-t-elle déclaré. “Mais nous n’avons jamais réalisé que cela allait être aussi mauvais qu’aujourd’hui au Pakistan.”

ÉCOUTEZ : Pourquoi le Canada doit agir à la suite des inondations au Pakistan

Métro matin7:59Pourquoi le Canada doit assumer la responsabilité d’agir alors que les inondations dévastent le Pakistan

Bien qu’elle remercie l’ONU et d’autres pays d’avoir aidé le Pakistan, elle espère également qu’ils prendront les inondations comme un avertissement sur la façon dont une histoire similaire pourrait les frapper bientôt.

“C’est une crise climatique – et Dieu nous en préserve, nous pourrions en voir davantage à l’avenir”, a-t-elle déclaré.

Les eaux de crue propagent les moustiques et les maladies

Ce n’est pas seulement la destruction causée par les inondations qui cause des problèmes aux Pakistanais. Selon Manisha Kulkarni, entomologiste médicale et professeure agrégée à l’Université d’Ottawa, les eaux de crue stagnantes sont également un terrain fertile pour les moustiques porteurs de maladies.

« Les femelles, elles, pondent leurs œufs à la surface du [stagnant] l’eau », a-t-elle dit Le courant. “Ils ont donc besoin d’eau pour que les larves – qui éclosent les œufs – se développent. Ils sont complètement aquatiques.”

Des victimes d’inondations sans précédent causées par les pluies de la mousson utilisent un lit de camp pour récupérer les effets personnels de leur maison inondée à Jaffarabad. (Fareed Khan/Associated Press)

Kulkarni a déclaré que le cycle de reproduction d’un moustique peut prendre un peu plus d’une semaine pour qu’une larve devienne un adulte volant. Couplée aux températures moyennes élevées dans des régions comme le Pakistan, la population de moustiques peut croître très rapidement.

Dès que les moustiques juvéniles éclosent des œufs, ils peuvent aller chercher un hôte. -Manisha Kulkarni, entomologiste médical

Kulkarni a ajouté que les moustiques en Asie du Sud pourraient transporter et propager des maladies comme la dengue et le paludisme – potentiellement dès leur éclosion.

“Dès que les moustiques juvéniles éclosent des œufs, ils sont capables d’aller chercher un hôte”, a-t-elle déclaré. “Et ils ont tendance à rester assez près du même type de zone où ils se sont initialement reproduits.”

“Donc, vous trouvez ce genre de points chauds ou de grappes de transmission de maladies comme la dengue … et cela peut se propager assez rapidement dans ce voisinage.”

Ces propagations pourraient être amplifiées par les destructions causées par les inondations, ainsi que par les survivants mal nourris sans accès à de l’eau potable, contraints de boire de l’eau de crue sale à la place.

Marri a déclaré que le gouvernement s’efforçait de fournir aux survivants des moustiquaires, des tentes et des bâches en plastique, pour les soulager des insectes.

Pourtant, c’est un effet secondaire frustrant des inondations à gérer, tant pour les survivants que pour le gouvernement.

“Que dites-vous à une famille vivant au bord de la route et confrontée au genre de moustiques qu’elle doit affronter – et le bétail, c’est leur soutien économique… les vaches piquées par les moustiques ?” dit-elle.

Produit par Enza Uda et Lara O’Brien.