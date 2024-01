L’aide inconditionnelle à Israël n’est plus une certitude bipartite

Après que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et en kidnappant plus de 200 autres, une grande partie du monde a soutenu une réponse israélienne rapide.

Mais ce soutien au « droit d’Israël à se défendre » a depuis commencé à s’éroder, y compris au sein peut-être du lieu le plus surprenant de tous : le Congrès américain.

Les États-Unis ont fourni à Israël une aide militaire et économique depuis sa création il y a 75 ans. Au total, cette aide s’élève à environ 130 milliards de dollars, selon le Département d’État. Israël est le premier bénéficiaire cumulé de l’aide militaire américaine au monde. Cela a aidé Israël à développer l’une des armées les plus sophistiquées – appelée par euphémisme Forces de défense israéliennes – qui soit.

Mais il semble que même les États-Unis pourraient avoir atteint un point de rupture.

Le président Joe Biden a appelé à plusieurs reprises Israël à mettre fin à sa contre-attaque de la terre brûlée à Gaza, qui a jusqu’à présent tué plus de 25 000 Palestiniens, dont une grande majorité de civils innocents. Il a en outre en interne environ 1,7 millions de déplacés autres. Sa campagne de bombardements a a décimé les écoles, les mosquées, les hôpitaux et les immeubles d’habitation de Gaza. Dans la dernière horreur, selon Des journalistes de CNN intégrés à Tsahalles soldats israéliens ont profané plus d’une douzaine de cimetières palestiniens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cependant largement ignoré les appels de Biden. Netanyahou est même allé jusqu’à rejeter catégoriquement la possibilité d’un État palestinien, alors même que Biden soutient publiquement une solution à deux États. Le sénateur Chris Van Hollen du Maryland dit à Axios plus tôt ce mois-ci, « à chaque instant, Netanyahu a fait un doigt d’honneur à Biden ».

Tout cela est devenu trop lourd pour Hollen et certains autres sénateurs américains qui préconisent une mesure qui forcer Israël à adhérer au droit international continuer à recevoir l’aide militaire américaine.

Entre-temps, un amendement du sénateur Tim Kaine de Virginie, empêcherait Biden de transférer des armes à Israël sans le soutien du Congrès.

Et un projet de loi du sénateur Bernie Sanders du Vermont, qui a été très tôt critiqué par ses partisans progressistes pour son soutien sans réserve à Israël, aurait forcé Biden à enquêter sur les violations israéliennes des droits humains à Gaza.

Le projet de loi de Sanders a été rejeté cette semaine. Et même si jusqu’à présent seul un nombre restreint (mais croissant) de démocrates traditionnels ont signé certaines de ces autres mesures, leur existence même est significative et le signe d’un changement politique.

Le soutien à Israël a toujours été l’une des rares certitudes bipartites à Washington. Mais l’ampleur des destructions et des morts à Gaza a entraîné une vague de sympathie mondiale pour les Palestiniens et une diminution du soutien à Israël, modifiant ainsi les calculs politiques.

Dans un sondage publié la semaine dernière par Morning Consult, le pourcentage de personnes ayant une opinion positive d’Israël a désormais chuté globalement de 18,5 points de pourcentage en moyenne. Les perceptions positives d’Israël ont diminué dans 42 des 43 pays interrogés, selon le temps.

La préférence nette pour Israël n’a baissé que de 2,2 points de pourcentage aux États-Unis, mais le soutien américain à Israël pèse lourdement sur la perception globale des États-Unis. En Égypte, par exemple, les États-Unis « sont passés d’une favorabilité positive de 41,1 à une favorabilité négative de -14,9 à partir de septembre jusqu’en décembre”, a écrit Time.

Il sera peut-être difficile pour Biden d’ignorer ce changement de sentiment, surtout en période d’élections. Un groupe de collaborateurs lors de sa campagne de réélection a même appelé à un changement de politique.

“Nous avons rejoint cette campagne parce que les valeurs que vous – et nous – partageons valent la peine de se battre. La justice, l’empathie et notre croyance dans la dignité de la vie humaine sont l’épine dorsale non seulement du Parti démocrate, mais aussi du pays. ” » ont écrit les membres du personnel dans une lettre publique. “Cependant, la réponse de votre administration aux bombardements aveugles d’Israël sur Gaza a été fondamentalement contraire à ces valeurs – et nous pensons que cela pourrait vous coûter les élections de 2024.”