L’aide humanitaire ne peut pas être utilisée pour réparer l’économie afghane, selon l’ONU

KABOUL, AFGHANISTAN – 15 AOÛT : les talibans descendent dans la rue lors d’une fête nationale célébrant le premier anniversaire de la prise de contrôle des talibans le 15 août 2022 à Kaboul, en Afghanistan. Un an après que les talibans ont repris Kaboul, cimentant leur règne sur l’Afghanistan après deux décennies d’insurrection, le pays est en proie à des crises économiques et humanitaires. Les gouvernements occidentaux ont gelé des milliards de dollars d’actifs afghans alors qu’ils pressent les talibans d’honorer les promesses non tenues en matière de sécurité, de gouvernance et de droits humains, notamment en permettant à toutes les filles d’être éduquées. (Photo de Paula Bronstein/Getty Images)

“Une grande partie de l’effort de l’ONU et du PNUD est [to] relancer le secteur des entreprises locales et faire bouger les choses, car les Afghans nourriront les Afghans. Ils produiront leur propre nourriture”, a-t-elle déclaré mardi sur “Squawk Box Asia” de CNBC.

Elle a déclaré que des investissements sont nécessaires pour relancer l’économie afghane et son marché intérieur, car les petites et micro-entreprises créent des opportunités d’emploi pour les hommes et les femmes dans le pays depuis des décennies.

Le manque d’investissements du secteur privé et des agences de développement aggrave la crise humanitaire et l’économie en difficulté du pays, a ajouté Wignaraja.

D’autres, comme la Croix-Rouge, ont également souligné que le travail humanitaire seul n’est pas suffisant pour aider à sortir l’Afghanistan de son ornière économique.

“Les organisations humanitaires ne peuvent à elles seules remplacer les institutions publiques d’un pays de 40 millions d’habitants”, a déclaré Robert Mardini, directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, a déclaré lundi à Reuters.

“Nous exhortons donc les États et les agences de développement à retourner en Afghanistan pour soutenir les Afghans qui continuent de subir le poids de la tourmente économique.”

Les agences d’État et de développement restent réticentes à fournir des fonds à l’Afghanistan à moins que les talibans ne respectent “leur part du marché” – permettant aux filles de terminer leurs études secondaires, créant des emplois pour les femmes sur le lieu de travail et devenant un gouvernement plus inclusif, a déclaré Wignaraja.

L’Afghanistan est “le seul pays au monde” où les filles ne peuvent pas terminer leurs études secondaires”, a-t-elle déclaré.

“La dignité et les droits des femmes” leur ont été enlevés lorsque leur droit au travail a été rejeté, et cela a coûté une perte estimée à un milliard de dollars à l’économie afghane, a-t-elle ajouté.

Plus de 6 000 vies américaines ont été perdues et plus de 100 000 Afghans ont été tués au cours des 20 années de conflit, et les États-Unis ont dépensé plus de 2 000 milliards de dollars en Afghanistan.