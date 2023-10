L’aide humanitaire est bloquée à la frontière de Gaza alors que l’OMS met en garde contre une « catastrophe » | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les autorités égyptiennes ont déclaré qu’Israël ne coopérait pas aux efforts visant à fournir une aide humanitaire indispensable à la bande de Gaza assiégée, où les frappes aériennes israéliennes ont tué des milliers de personnes et déplacé des centaines de milliers d’autres.

Le Caire a déclaré lundi que le passage de Rafah, la seule sortie restante de Gaza, était rendu presque inutilisable par les frappes aériennes israéliennes continues, avec des centaines de tonnes d’aide bloquées du côté égyptien.

« Il y a un besoin urgent de soulager les souffrances des civils palestiniens à Gaza », a déclaré aux journalistes le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, ajoutant que les négociations avec Israël n’avaient pas été productives.

« Jusqu’à présent, le gouvernement israélien n’a pas pris position sur l’ouverture du terminal de Rafah du côté de Gaza pour permettre l’entrée de l’aide et la sortie des citoyens de pays tiers. »

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué qu’« il n’y a actuellement pas de cessez-le-feu ni d’aide humanitaire à Gaza en échange de l’expulsion des étrangers ».

La grave crise humanitaire à Gaza a atteint de nouveaux sommets, Israël coupant l’accès à la nourriture, à l’eau, au carburant et à l’électricité aux 2,3 millions d’habitants de l’enclave assiégée et déclenchant un barrage de frappes aériennes qui, selon les autorités palestiniennes, ont tué plus de 2 800 personnes et blessé. plus de 10 000.

Les États-Unis ont exprimé leur soutien à un arrangement qui permettrait l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, alors que les groupes de défense des droits et les organisations médicales plaident pour un sursis dans un contexte de détérioration rapide des conditions.

Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies, Martin Griffiths, a déclaré qu’il se rendrait mardi au Moyen-Orient pour des négociations sur l’aide à Gaza, ajoutant qu’il espérait de « bonnes nouvelles » plus tard lundi.

Griffiths a également exhorté le groupe armé palestinien Hamas, qui gouverne l’enclave côtière, à libérer « immédiatement » plus de 100 personnes qu’il a capturées lors d’une attaque meurtrière contre le sud d’Israël le 7 octobre. Cette attaque a tué au moins 1 400 personnes, selon les autorités israéliennes, dont beaucoup de civils.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu lundi après-midi qu’il ne restait plus que « 24 heures d’eau, d’électricité et de carburant » dans la bande de Gaza avant qu’« une véritable catastrophe » ne se produise.

Jusqu’à présent, Israël s’est montré peu intéressé à autoriser l’aide.

« Je m’oppose fermement à l’ouverture du blocus et à l’introduction de marchandises à Gaza pour des raisons humanitaires », a déclaré lundi le ministre israélien de l’Energie, Israël Katz, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Notre engagement va aux familles des otages assassinés et kidnappés – et non aux meurtriers du Hamas et à ceux qui les ont aidés », a ajouté Katz.

Israël a déclaré la guerre au Hamas et devrait lancer une invasion terrestre de Gaza, dans le but de détruire le groupe palestinien.

Mais à Gaza, les Palestiniens n’ont aucun endroit où fuir les assauts, et Israël a ordonné à l’ensemble de la population du nord de Gaza – plus d’un million de personnes – d’évacuer le sud, un ordre qui, selon l’ONU, pourrait créer une catastrophe humanitaire.

De nombreux Palestiniens craignent également que l’évacuation ne se transforme en exil permanent, comme cela s’est produit lors de la Nakba de 1948, lorsque les forces israéliennes ont expulsé des centaines de milliers de Palestiniens de leurs foyers et leur ont interdit de revenir.