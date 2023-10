Près de deux semaines après les attaques meurtrières du Hamas contre Israël, Gaza manque de ressources essentielles, la nourriture, l’aide médicale et l’eau potable étant largement inaccessibles à plus d’un million de civils palestiniens.

« Si nous continuons à vivre dans ces circonstances, Gaza se transformera en une fosse commune », a déclaré cette semaine un commerçant palestinien à la correspondante de CTV National News, Heather Wright, à Gaza.

L’aide humanitaire est censée entrer à Gaza vendredi par le poste de guerre de Gaza à Rafah, une frontière qui sépare l’Égypte de la région palestinienne, selon le directeur régional des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, Richard Brennan. Mais des problèmes de sécurité pourraient faire obstacle, a-t-il prévenu.

« Nous avons besoin de ces garanties de sécurité pour que les fournitures puissent être livrées là où elles sont le plus nécessaires », a déclaré Brennan à CTV News.

Les Nations Unies estiment actuellement qu’il y a désormais 1 million de personnes déplacées à l’intérieur de la bande de Gaza, « dont environ 353 000 personnes séjournant dans les écoles de l’Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, dans le centre et le sud de Gaza.

« Ils vivent dans des conditions de plus en plus désastreuses », rapporte l’ONU. « Gaza est confrontée à une panne totale d’électricité. Les hôpitaux sont au bord de l’effondrement.

Alors que le bilan des attaques du Hamas et des représailles augmente, les Palestiniens disent craindre pour leur sécurité, nombre d’entre eux espérant fuir la région ravagée par la guerre.

Le Palestinien-Canadien Salem Abuwarda, qui vit au Canada, a déclaré jeudi à CTV National News que sa fille de 11 ans, son fils de 15 ans et sa femme, tous citoyens canadiens, tentaient de quitter Gaza depuis près de deux semaines. .

Son frère Mouhammed a déclaré que sa femme et ses trois enfants étaient également coincés à Gaza.

« Mon fils, c’est un fils fort, mais hier matin, quand il m’a appelé en pleurant, il m’a dit : ‘Papa, s’il te plaît, aide-moi. Papa, fais quelque chose. Papa, appelle le gouvernement, fais quelque chose. Papa, appelle mon école, peut-être que mon école peut m’aider », a déclaré Mouhammed.

Plus de deux semaines après les premières attaques menées par des hommes armés appartenant au Hamas, que le gouvernement canadien considère comme une organisation terroriste depuis deux décennies, Israël continue d’identifier les corps des victimes.

Gilad Bentov, un Israélo-Canadien vivant dans le centre d’Israël, affirme que de nombreuses familles restent dans l’ignorance de la mort d’êtres chers.

Il a mentionné des rapports en provenance d’Israël selon lesquels plus d’une centaine d’otages israéliens, dont des aînés et des enfants, seraient retenus captifs par le Hamas.

Il a déclaré à CTVNews.ca que, le jour des attaques, il se souvient de s’être réveillé avec les explosions de roquettes et d’avoir eu l’impression que celles-ci sonnaient « différentes ». Dans les jours qui ont suivi le carnage, a-t-il déclaré, il s’est occupé de livrer des fournitures d’urgence aux bases militaires à travers Israël.

« Je n’ai même pas eu le temps de m’asseoir et de comprendre ce qui se passe », a-t-il déclaré.

Bentov est l’une des nombreuses personnes qui ont partagé leurs histoires sur ce qui s’est passé le 7 octobre. Une autre est Irene Shivat, la fiancée de la Canadienne-Israélienne Netta Epstein, qui a sauté sur une grenade pour sauver sa vie.

Le couple se cachait dans la pièce sécurisée de leur maison du kibboutz Kfar Azza, dans le sud d’Israël, le 7 octobre, lorsque les hommes armés sont entrés par effraction et ont commencé à tirer, a déclaré Shivat à CTV National News.

« Ils ont lancé la troisième grenade. Il roulait vers moi et Netta a sauté dessus. Il a sauté et pendant le saut, ils lui ont tiré dessus », a déclaré Shavit dans une interview quelques jours après la mort d’Epstein.

Shavit a déclaré qu’elle s’était cachée derrière son corps.

«Je l’ai vu mourir, se vider de son sang et rester allongé là», se souvient-elle. « Il m’a sauvé. Jusqu’à la dernière minute, il m’a protégé. À cause de lui, ils ne m’ont pas vu.

Epstein était le cinquième Canadien à être confirmé tué dans les attaques.

« Je l’aime toujours », a déclaré Shavit. « Je ne peux pas parler de lui dans le passé. Il est toujours avec moi.

LES CIVILS « MÉRITENT LA PAIX » : BIDEN

Jeudi soir, le président américain Joe Biden a prononcé un discours dans le bureau ovale dans lequel il a exprimé son soutien à Israël, tout en exprimant sa tristesse pour les Palestiniens innocents qui souffrent.

« J’ai parlé avec le président Abbas de l’Autorité palestinienne et j’ai réitéré que les États-Unis restent attachés au droit du peuple palestinien à la dignité et à l’autodétermination », a déclaré Biden. « Les actions des terroristes du Hamas ne suppriment pas cela immédiatement. Israël et les Palestiniens méritent également de vivre en sécurité, dans la dignité et en paix. »

Son discours intervient deux jours après qu’une explosion à l’hôpital baptiste Al-Ahli à Gaza a tué de nombreux civils palestiniens. Des détails spécifiques sont encore en cours de confirmation, le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirmant que le nombre de morts à l’hôpital est supérieur à 500 et les services de renseignement américains et israéliens affirmant qu’il est inférieur à 300.

Le ministère de la Santé de Gaza a initialement imputé l’explosion aux frappes aériennes israéliennes, une affirmation qui a été rapidement démentie par Israël. Les renseignements américains affirment que l’analyse des données qu’ils ont consultées suggère qu’Israël n’était « pas responsable ».

Le ministère israélien de la Défense affirme que ses données radar suggèrent que l’explosion est le résultat d’un raté du groupe militant palestinien Jihad islamique. Ce groupe a nié toute implication.

Le premier ministre Justin Trudeau n’a pas encore commenté cette question spécifique, affirmant qu’il a besoin de plus de temps pour évaluer les détails de l’explosion.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec nos alliés pour déterminer exactement ce qui s’est passé », a déclaré Trudeau jeudi.