Les réductions de l’aide étrangère britannique jettent une ombre sur le rôle de la nation au G7 et risquent de saper sa crédibilité sur la scène mondiale, ont averti des centaines d’organisations caritatives, d’universitaires et de chefs d’entreprise.

Les familles ont faim, les filles manquent l’école, les droits des femmes sont mis à l’écart et les maladies sont autorisées à se propager en raison des coupes de près de 4 milliards de livres sterling par an, selon une lettre à Boris Johnson avec 1 700 signatures.

La lettre, avec des signataires dont Oxfam GB et Save The Children, a déclaré que les coupes dans l’aide sont « un double coup » pour les communautés les plus pauvres du monde au milieu d’une pandémie à un moment de besoin humain sans précédent.

« Semaine après semaine, la couverture médiatique expose la dévastation causée par les coupes, avec des centres de nutrition et des cliniques de santé contraints de fermer, des projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement annulés, 78 000 professionnels de la santé sans formation et plus de 700 millions de traitements donnés pour traiter le risque de maladie tropicale négligée allant à déchets », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a été critiqué par les députés de tous bords pour avoir temporairement réduit l’aide étrangère de 0,7% du revenu national à 0,5%, mettant ainsi en suspens son engagement de 2019 à maintenir les dépenses à un taux plus élevé.

La lettre à M. Johnson a déclaré qu’il n’y avait « aucun besoin économique justifiable » pour les coupes et que le Royaume-Uni était le seul pays à avoir « revenu sur ses engagements » tandis que d’autres pays du G7 ont augmenté leurs budgets d’aide.

« Inévitablement, la décision du Royaume-Uni de réduire son engagement d’aide pendant une pandémie jette une ombre sur sa capacité à tenir ses engagements lors du sommet critique du G7 de cette année », a-t-il déclaré.

« Un G7 qui montre le soutien du Royaume-Uni à d’autres pays sera essentiel au succès de la Cop (la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui doit se tenir à Glasgow en novembre).

« Sans un renversement de cette décision, la crédibilité et la voix du Royaume-Uni sur la scène internationale seront sapées, et ses appels aux autres dirigeants du G7 à faire plus sur des questions critiques telles que la livraison de vaccins, l’espace civique, l’éducation, l’égalité des sexes, les soins de santé, le climat le changement et la prévention de la famine risquent de sonner creux.

Plus de 30 députés conservateurs rebelles, dont l’ancienne première ministre Theresa May, ont soutenu un amendement qui nécessiterait une nouvelle législation pour combler le déficit laissé par la réduction de l’aide publique au développement du Royaume-Uni.

La lettre précède un éventuel vote des Communes sur l’amendement lundi.

Tom Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères, a déclaré qu’il y avait un optimisme prudent parmi les rebelles conservateurs.

« Nous sommes prudemment optimistes, mais la réalité est que ce que nous essayons de faire ici, c’est de nous assurer que l’empreinte étrangère de la Grande-Bretagne, cette Grande-Bretagne mondiale, signifie vraiment quelque chose », a-t-il déclaré à Sky News. Trevor Phillips dimanche programme.

Le gouvernement a blâmé les dommages économiques causés par la pandémie pour sa décision de réduire les dépenses d’aide.

En 2020, le Royaume-Uni a dépensé 14,5 milliards de livres sterling pour l’aide à l’étranger – une diminution de 712 millions de livres sterling par rapport à 2019, mais atteint toujours son objectif de 0,7% du revenu national brut, selon données provisoires.

Le gouvernement s’attend à ce qu’un peu moins de 10 milliards de livres sterling soient alloués aux ministères pour les dépenses d’aide en 2021/22.