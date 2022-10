L’aide étrangère dépense un gâchis depuis la mise en place du ministère des Affaires étrangères, prévient un chien de garde

L’aide à l’étranger a été plongée dans la confusion entre les mains du ministère des Affaires étrangères, avertit un chien de garde, laissant les pays dans l’ignorance quant à la manière et à la raison pour laquelle l’argent est dépensé.

Dans un rapport accablant, la Commission indépendante pour l’impact de l’aide (ICAI) dénonce une perte dramatique de “transparence” depuis l’abolition controversée du Département du développement international (DFID) en 2020.

Il met en garde contre le manque d’informations sur les “priorités de dépenses pour chaque pays”, le ministère des Affaires étrangères n’ayant même pas établi de budget approprié cette année.

En conséquence, « la capacité du parlement et de la société civile à demander des comptes au gouvernement » – et la réputation du Royaume-Uni en tant que « leader mondial de la transparence de l’aide » – est en train de se perdre.

« Le DFID a dirigé les efforts pour accroître la transparence, aidant à améliorer le rapport qualité-prix de l’aide britannique et à renforcer la confiance dans le programme d’aide britannique », a déclaré le commissaire de l’ICAI, Tarek Rouchdy.

“Mais on craint maintenant que l’engagement de transparence ait changé et que la présomption de divulgation se soit affaiblie.”

Les conclusions confirment les pires craintes des groupes d’aide qui ont combattu la suppression du DFID et la perte de personnel expérimenté lorsqu’il a été englouti dans le rebaptisé Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO).

Ils signalent que les organisations partenaires dans les pays bénéficiaires ne reçoivent plus les informations dont elles ont besoin sur les dépenses d’aide, ce qui rend plus difficile la structuration du travail et évite les doubles emplois.

Les problèmes sont alimentés par la manière chaotique dont environ 4 milliards de livres sterling ont été soudainement réduits dans les dépenses, lorsque la part du revenu national britannique allouée à l’aide a été réduite de 0,7 à 0,5 %.

Il y a eu un choc, le mois dernier, lorsque le Royaume-Uni n’a pas fait de don à un fonds des Nations Unies pour les victimes du sida, de la tuberculose et du paludisme – alors même que la République démocratique du Congo a donné 6 millions de dollars.

Et L’indépendant a révélé que 3 milliards de livres supplémentaires pourraient être supprimés des projets d’aide à moins que les ministres n’abandonnent les règles détournant un quart du budget réduit vers les coûts des réfugiés ukrainiens au Royaume-Uni.

Abigael Baldoumas, responsable politique de l’organisation d’aide Bond, a déclaré: «Le gouvernement est aux prises avec une crise de la transparence de l’aide au Royaume-Uni.

“Le FCDO a permis à la transparence du budget d’aide britannique de s’effondrer ces dernières années, ce qui non seulement affaiblit sa responsabilité envers le contribuable britannique et les communautés avec lesquelles nous travaillons, mais entrave le soutien que nous apportons aux personnes les plus marginalisées du monde.”

Le rapport de l’ICAI souligne que, alors que le DFID a publié des statistiques détaillées sur les dépenses et les résultats, ainsi que des documents de programme, sur un outil de suivi en ligne, seules des “informations résumées” sont désormais disponibles.

Bien que l’indice de transparence de l’aide ait attribué au FCDO une note de « bon » à 71,9 % cette année, il s’agit d’une baisse par rapport à la norme « très bon » du DFID – 85,4 % – en 2020.

De manière inquiétante, le FCDO s’est engagé uniquement à améliorer son score, plutôt qu’à inverser complètement la baisse, pointant « un changement de culture vers la transparence de l’aide dans le nouveau département ».

M. Baldoumas a ajouté : « Le FCDO dispose déjà des outils nécessaires pour restaurer la transparence et la responsabilité de l’aide britannique. Ce qu’il faut maintenant, c’est une démonstration de volonté politique.

Un porte-parole du FCDO a déclaré : « Comme le reconnaît ce rapport, le Royaume-Uni est un leader mondial en matière de transparence de l’aide et nous nous engageons à maintenir notre bilan dans ce domaine.

“Le département accueille favorablement le rapport et s’efforcera de faire avancer ses recommandations.”