Plus de 45 000 personnes ont fui le Tigré et sont entrées au Soudan

La poursuite des combats dans de nombreuses régions de la région éthiopienne du Tigray entrave les efforts de fourniture de l’aide, selon l’ONU.

Des millions de personnes seraient à court de nourriture et de médicaments.

Des responsables de l’ONU ont déclaré à l’AFP qu’il n’y avait toujours pas d’accès vendredi, malgré un accord autorisant un accès humanitaire « sans entrave » aux zones contrôlées par le gouvernement.

L’armée est entrée dans la capitale régionale Mekelle le week-end dernier et a déclaré que le conflit d’un mois avec les forces du groupe TPLF était terminé.

Des centaines de personnes auraient été tuées dans les combats avec le Front populaire de libération du Tigray. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées, avec une vague de réfugiés fuyant vers le Soudan.

La BBC a réussi à parler jeudi à des gens de Mekelle qui ont déclaré que « les combats se poursuivent dans des endroits proches de la ville ». Le TPLF a déclaré qu’il se battait toujours.

Le ministre éthiopien chargé de la démocratisation, Zadig Abraha, a rejeté cette affirmation, affirmant qu ‘ »il n’y a pas de guerre ».

Saviano Abreu, porte-parole du bureau de coordination humanitaire de l’ONU, a déclaré à l’AFP: « Nous avons des rapports faisant état de combats encore en cours dans de nombreuses régions du Tigray. C’est préoccupant et c’est une situation complexe pour nous. »

Mercredi, l’ONU a annoncé qu’elle était parvenue à un accord pour fournir une aide dans les zones du Tigray contrôlées par le gouvernement.

Mais vendredi, des évaluations de sécurité étaient toujours en cours et trois responsables de l’ONU ont déclaré à l’AFP que l’aide ne devrait pas arriver avant la semaine prochaine.

« Nous avons obtenu cet accès, cet accord avec le gouvernement fédéral. Mais nous devons également avoir le même type d’accord avec toutes les parties au conflit pour nous assurer que nous avons effectivement un libre accès inconditionnel au Tigray », a déclaré M. Abreu.

Parmi ceux qui ont besoin d’une aide urgente, il y a quelque 96 000 réfugiés qui ont fui la persécution et le service militaire obligatoire en Érythrée voisine et qui vivent dans des camps au Tigray.

L’histoire continue

On pense que leurs camps sont à court de nourriture. Des informations non confirmées font également état d’attaques et d’enlèvements.

Ann Encontre, chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés en Éthiopie, a déclaré qu’elle essayait de toute urgence de fournir de la nourriture, des médicaments et d’autres fournitures aux réfugiés et d’évaluer des rapports « très sombres » sur la sécurité des camps.

« Nous avons entendu parler de la mort de réfugiés, nous avons entendu que certains ont été contraints à la conscription. Nous avons entendu parler d’enlèvements », a-t-elle déclaré à l’AFP.

Les pannes de communication depuis le début des combats ont rendu difficile la vérification de ces informations.

Carte de la région du Tigray

Pourquoi le gouvernement et le TPLF se battent-ils?

Le TPLF a dominé la vie militaire et politique de l’Éthiopie pendant des décennies avant que le Premier ministre Abiy Ahmed ne prenne ses fonctions en 2018 et ne mette en place des réformes majeures.

L’année dernière, M. Ahmed a dissous la coalition au pouvoir, composée de plusieurs partis régionaux à base ethnique, et les a fusionnés en un seul parti national, auquel le TPLF a refusé de se joindre.

En savoir plus sur la crise du Tigray:

La querelle s’est intensifiée en septembre, lorsque Tigray a organisé des élections régionales, défiant l’interdiction à l’échelle nationale de tous les sondages imposée en raison de la pandémie de coronavirus. M. Abiy a répondu en qualifiant le vote d’illégal.

Le TPLF considère les réformes de M. Abiy comme une tentative de donner plus de pouvoir à son gouvernement central et d’affaiblir les États régionaux.

Il déplore également ce qu’il appelle l’amitié « sans principes » du Premier ministre avec le président érythréen Isaias Afwerki.