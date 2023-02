L’aide et les sauveteurs se sont précipités en Turquie et en Syrie après le séisme meurtrier

De nombreux gouvernements se sont précipités pour envoyer de l’aide, du personnel et de l’équipement pour aider les efforts de sauvetage dans les régions sinistrées de la Turquie et de la Syrie. Voici un aperçu de ce qui est fourni jusqu’à présent :

— L’Union européenne a mobilisé des équipes de recherche et de sauvetage pour aider la Turquie, tandis que le système satellite Copernicus du bloc des 27 nations a été activé pour fournir des services de cartographie d’urgence. Au moins 13 pays membres ont offert leur aide. L’UE a déclaré qu’elle était également prête à offrir de l’aide à la Syrie par le biais de ses programmes d’aide humanitaire.

– Les États-Unis coordonnent une assistance immédiate à la Turquie, membre de l’OTAN, y compris des équipes pour soutenir les efforts de recherche et de sauvetage. Les partenaires humanitaires soutenus par les États-Unis répondent également à la destruction en Syrie. En Californie, près de 100 pompiers et ingénieurs en structure du comté de Los Angeles, ainsi qu’une demi-douzaine de chiens spécialement entraînés, ont été envoyés en Turquie pour aider aux efforts de sauvetage.

– Les équipes de secours russes du ministère des Urgences se préparent à se rendre en Syrie, où l’armée russe déployée dans ce pays a déjà envoyé 10 unités comprenant 300 personnes pour aider à nettoyer les débris et à rechercher des survivants. L’armée russe a mis en place des points de distribution d’aide humanitaire. La Russie a également proposé son aide à la Turquie, qui a été acceptée.

— La Syrie, ravagée par la guerre, appelle les Nations Unies et tous les États membres à contribuer aux efforts de sauvetage, aux services de santé, aux abris et à l’aide alimentaire. La zone touchée en Syrie est divisée entre le territoire contrôlé par le gouvernement et la dernière enclave du pays contrôlée par l’opposition.

— L’armée israélienne dit qu’elle envoie une équipe de recherche et de sauvetage de 150 ingénieurs, personnel médical et autres travailleurs humanitaires en Turquie. L’armée a déclaré qu’elle fournirait “une assistance immédiate dans les efforts de sauvetage”. Les deux pays, autrefois proches alliés régionaux, sont en train de se raccommoder après des années de tensions. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il avait également approuvé une demande d’aide humanitaire pour la Syrie, reçue par l’intermédiaire d’un responsable diplomatique. Israël et la Syrie n’ont pas de relations diplomatiques et les deux pays ont mené plusieurs guerres.

La Grèce, voisine et rivale régionale historique, envoie en Turquie une équipe de 21 sauveteurs, deux chiens de sauvetage et un véhicule de sauvetage spécial, ainsi qu’un ingénieur en structure, cinq médecins et des experts en planification sismique dans un avion de transport militaire.

– Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré qu’il coordonnait sa réponse d’aide avec les partenaires de l’UE et préparait les livraisons de générateurs d’urgence, de tentes, de couvertures et d’équipements de traitement de l’eau. Il a également proposé d’envoyer des équipes de l’agence de protection civile THW en Turquie pour aider à la réponse. Le groupe International Search and Rescue Germany se préparait également à envoyer par avion des dizaines de médecins et d’experts en sauvetage en Turquie lundi soir.

– La Grande-Bretagne envoie 76 spécialistes de la recherche et du sauvetage avec du matériel et des chiens, ainsi qu’une équipe médicale d’urgence, en Turquie. Le Royaume-Uni dit également qu’il est en contact avec l’ONU pour obtenir de l’aide pour les victimes en Syrie.

– Le gouvernement libanais à court d’argent envoie des soldats, des premiers intervenants de la Croix-Rouge et de la Défense civile et des pompiers en Turquie pour l’aider dans ses efforts de sauvetage.

— La Jordanie envoie une aide d’urgence à la Syrie et à la Turquie sur ordre du roi Abdallah II.

— L’Égypte a promis une aide humanitaire d’urgence à la Turquie.

— Le service suisse de chiens de sauvetage REDOG envoie 22 sauveteurs avec 14 chiens en Turquie. Le gouvernement a annoncé qu’il enverrait également 80 spécialistes de la recherche et du sauvetage dans le pays, y compris des experts de l’armée en cas de catastrophe.

— La République tchèque envoie en Turquie une équipe de 68 sauveteurs, dont des pompiers, des médecins, des ingénieurs en structure et également des experts avec des chiens renifleurs.

— Le Japon envoie un groupe d’environ 75 secouristes en Turquie.

– Le secrétaire mexicain aux Affaires étrangères a déclaré que le pays enverrait du matériel et des spécialistes du sauvetage en Turquie.

— L’Autriche a proposé d’envoyer 84 soldats d’une unité militaire de secours en cas de catastrophe en Turquie.

— L’Espagne se préparait à envoyer deux équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain en Turquie avec 85 personnes et un contingent de pompiers volontaires.

— L’Agence italienne de protection civile a offert son aide à la Turquie. Une équipe de pompiers se préparait à partir de Pise, et l’armée italienne a déclaré que les vols de transport transporteraient du matériel ainsi que du personnel de santé et autre.

— La France envoie des équipes de secours en Turquie.

— La Pologne envoie à la Turquie 76 pompiers et huit chiens entraînés, avec du matériel.

— La Roumanie envoie du personnel spécialisé et du matériel en Turquie sur deux avions militaires.

— La Croatie envoie 40 hommes et 10 chiens, du matériel de sauvetage et des camionnettes en Turquie.

— La Serbie envoie 21 sauveteurs et trois officiers de liaison en Turquie.

— Le Monténégro envoie au moins 24 pompiers en Turquie.

— Le président moldave a déclaré que 55 secouristes avaient été envoyés en Turquie.

