L’aide est plus que jamais nécessaire

20 octobre — WILKES-BARRE — Alors que nous attendons avec impatience la fin de la campagne publicitaire politique de 2024, nous commençons à porter notre attention sur les enjeux critiques de notre communauté.

Tout se résume à ce que les gens aident les autres.

C’est ce qui se faisait à l’époque où j’étais enfant. Les voisins se mobilisaient toujours pour s’entraider en cas de besoin – et de telles situations étaient nombreuses à l’époque.

Si le quartier apprenait qu’une famille traversait une période difficile, les voisins se réunissaient et soudain, un sapin de Noël arrivait avec des cadeaux pour les enfants et des boîtes remplies de nourriture.

C’était la compassion et la bienveillance à son meilleur.

Cette semaine, nous avons entendu Jennifer Warabak, directrice exécutive de la Commission sur les opportunités économiques (CEO), concernant le 45e projet annuel de Thanksgiving de l’agence en cours.

Warabak a déclaré que le PDG était à mi-chemin de sa période d’inscription ouverte pour l’événement de cette année et que plus de 6 500 familles se sont déjà inscrites.

Mary Ellen Spellman, directrice de la banque alimentaire régionale de Weinberg, a déclaré que les communautés ont été durement touchées par la hausse du coût de la vie cette année.

« Notre réseau de partenaires qui exploitent des garde-manger et fournissent des repas préparés constatent plus que jamais un besoin de nourriture », a déclaré Spellman. « Beaucoup de nos voisins demandent de l’aide pour la première fois de leur vie. »

C’est triste, mais c’est réel. De plus en plus de personnes dans notre communauté ont du mal à nourrir leur famille et à payer leurs factures.

En tant que communauté – en tant que grand quartier – nous devons aider là où nous le pouvons.

Cette semaine également, Howard Grossman, qui dirige la Coalition intergénérationnelle NEPA depuis 20 ans, a été félicité pour son travail dans le cadre du programme Grandparents Raising Grandchildren.

« Je ne peux pas en dire assez sur le travail acharné qu’Howard a accompli pour bâtir cette organisation, et je le félicite pour son dévouement », a déclaré le représentant Eddie Day Pashinski, qui s’est battu pour une législation importante visant à alléger le fardeau de ces héros méconnus. .

Grossman a déclaré que chaque famille a une histoire différente – notant que les parents pourraient être incapables de s’occuper de leurs enfants en raison du décès, de l’incarcération, de la maladie, du service militaire ou pour d’autres raisons.

« Dans 80 % des cas, dit-il, il s’agit de drogues.

Le programme se concentre sur les grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants dans de nombreuses circonstances atténuantes.

Grossman a réfléchi à ce à quoi ces grands-parents sont confrontés. Il a dit que lorsque vous apprenez que vous allez devenir grand-parent, vous avez beaucoup de choses à espérer : garder des enfants de temps en temps, promener les enfants, les encourager depuis les gradins pendant qu’ils font du sport, s’asseoir dans un auditorium. lors de leur récital de danse.

Vous vous imaginez en train de vous livrer à ces passe-temps agréables tandis que les parents des enfants assument les responsabilités des soins quotidiens.

Mais, demande Grossman, que se passe-t-il si les parents de vos petits-enfants sont incapables de s’occuper de leurs petits ? Et si vous interveniez ?

« Tout à coup, le travail quotidien, les décisions, la discipline, l’aide aux devoirs, tout dépend de vous », a déclaré Grossman. « Il s’agit d’un groupe démographique très dynamique et en croissance. »

Grossman a cité des chiffres :

— 21 000 familles du nord-est de la Pennsylvanie font partie des 90 000 familles de l’État qui comprennent des grands-parents – ou des tantes, des oncles ou d’autres membres de la famille – qui élèvent des enfants.

Et Grossman a toujours su que ces soignants auraient besoin d’aide, allant d’informations sur les groupes de soutien à une chance de parler à des avocats sur des sujets tels que l’obtention de la garde légale.

Élever des enfants peut être difficile et coûteux. Des gens comme Howard Grossman et le représentant Pashinski font ce qu’ils peuvent pour, comme ils l’ont dit, « alléger le fardeau ».

Et puis nous avons vu que l’avis WARN qui a été déposé auprès du ministère du Travail et de l’Industrie de Pennsylvanie – True Value dans le canton de Hanovre licenciera 269 employés en décembre.

Le rapport WARN indique que les licenciements commenceront le 14 décembre et se termineront le 28 décembre.

Combien de familles seront confrontées à toutes sortes de défis lorsque cela se produira ? Combien d’enfants seront concernés ?

Il y a plusieurs années, j’étais bénévole auprès de la Fondation Make-A-Wish de NEPA. Je me souviens d’être allé dans une maison du canton de Hanover une année à l’approche de Noël pour rendre visite à une mère célibataire avec quelques enfants – de bons enfants. Des enfants gentils.

Nous étions là pour interviewer la maman à propos de son fils – qui était un enfant de Fais-Un-Vœu – ce qui signifiait qu’en plus de tout le reste, ce petit garçon était confronté à une maladie potentiellement mortelle.

Pendant que mon bénévole co-Wish parlait à la maman, c’était mon travail de parler à l’enfant. Le protocole consistait à éloigner l’enfant de ses parents pour lui demander quel était son souhait – ce qu’il voulait vraiment.

Ce gamin, qui avait alors environ 5 ans, m’a regardé et sans hésitation, m’a dit qu’il voulait que sa maman et sa sœur passent un joyeux Noël.

Quand j’ai réalisé ce qui se passait – comme en témoigne le fait qu’il n’y avait pas d’arbre de Noël dans la maison – j’ai demandé au garçon ce qu’il voulait dire.

Ce garçon de 5 ans m’a alors dit qu’il voulait que le Père Noël apporte à sa maman et à sa sœur un sapin de Noël et plein de cadeaux.

A noter que le petit garçon n’a jamais rien demandé pour lui, à part souhaiter un joyeux Noël à sa maman et sa sœur.

Je n’oublierai jamais cet enfant. Comme le petit garçon l’a demandé, la famille a passé un très joyeux Noël. Et le petit garçon a également réalisé son souhait.

Cette histoire reste avec moi à ce jour. C’est une histoire sur le vrai sens de Noël : donner, ne pas recevoir, et se soucier de ses semblables, en particulier de ceux qui sont dans le besoin.

Je pense à ces enfants qui veulent mais reçoivent rarement. Ces enfants qui demandent et espèrent que le Père Noël leur apporte tout ce qu’ils désirent mais n’obtiennent pas exactement ce qu’ils méritent.

Et je pense à cet enfant de 5 ans du canton de Hanover, luttant contre une maladie potentiellement mortelle, qui a demandé au Père Noël d’apporter un sapin de Noël et des cadeaux pour sa mère et sa sœur.

La réalité est qu’il y a un besoin – un besoin réel – partout.

Aidons.

