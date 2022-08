“L’aide est disponible”: assistance d’urgence pour les animaux de compagnie au milieu du feu de forêt de Keremeos Creek

Avec le feu de forêt de Keremeos Creek forçant l’évacuation de plus de 500 propriétés, la SPCA de la Colombie-Britannique rappelle aux gens que l’aide d’urgence est disponible pour les animaux de compagnie et autres animaux.

Le feu de forêt, d’une superficie de près de 6 000 hectares au 5 août, a fermé l’autoroute 3A à partir de la jonction avec l’autoroute 97 à Kaleden tout en déclenchant des alertes d’évacuation sur un total de 1 050 propriétés.

« Il est déjà assez difficile pour les évacués de trouver un abri temporaire pour eux-mêmes, mais il peut être encore plus difficile de trouver des endroits qui accueilleront leurs animaux de compagnie », a déclaré Tracy Westmoreland, directrice principale des services provinciaux de soins aux animaux.

En 2021, la BC SPCA a soigné des centaines d’animaux touchés par des incendies de forêt, des inondations et d’autres catastrophes naturelles dans la province.

Westmoreland a ajouté que le groupe à but non lucratif propose une pension d’urgence gratuite pour les animaux de compagnie et d’autres services tels que la distribution de nourriture, de caisses, de laisses, de colliers et d’autres fournitures.

“Jusqu’à très récemment, nous avions encore des animaux dans notre programme d’embarquement d’urgence gratuit suite à des catastrophes survenues en 2021”, a-t-elle déclaré. “C’était tellement merveilleux de les voir réunis avec leurs familles, qui ont enfin pu les ramener à la maison.”

La BC SPCA rappelle également aux gens d’inclure les animaux de compagnie dans leurs propres plans d’urgence.

“Avoir un” sac de voyage “et une caisse prêts avec une laisse, un approvisionnement en nourriture, des médicaments, des informations de contact vétérinaire et d’autres éléments clés peuvent faire une grande différence”, ont-ils écrit dans un avis.

Les gens peuvent accéder à l’aide d’urgence pour les animaux de compagnie et autres animaux.

“Une aide est disponible pour les animaux de compagnie et autres animaux en cas d’évacuation”, ont-ils ajouté.

Des vents rapides ont provoqué jeudi des dizaines d’ordres d’évacuation supplémentaires pour Olalla et des alertes pour certaines parties du village de Keremeos.

Au total, 393 pompiers sont actuellement affectés à l’intervention sur l’incendie.

