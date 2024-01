L’aide est arrivée à Gaza après qu’Israël et le Hamas ont conclu le premier accord depuis la fin de la trêve | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

L’aide humanitaire pour la bande de Gaza assiégée a été acheminée dans le cadre d’un accord négocié entre Israël et le Hamas.

L’aide, qui comprend des médicaments pour les prisonniers israéliens que le Hamas détient toujours, arrivait mercredi d’Egypte, après avoir été acheminée par avion de France vers le Qatar. Paris et Doha ont annoncé la veille avoir négocié le premier accord entre Israël et le groupe palestinien depuis la fin de la trêve le 1er décembre.

Plus de 100 des quelque 240 prisonniers capturés par le Hamas lors de son attaque contre Israël le 7 octobre ont été libérés au cours de cette pause d’une semaine dans les combats, qui faisait suite à de longues négociations négociées par le Qatar et les États-Unis. En échange, Israël a libéré des centaines de prisonniers palestiniens.

Cependant, les efforts visant à ramener Israël et le Hamas à la table des négociations échouent depuis. Israël a déclaré qu’il n’arrêterait pas ses bombardements sur Gaza jusqu’à ce que tous les prisonniers soient libérés et que le Hamas soit détruit ; Le Hamas affirme qu’il ne libérera pas d’autres prisonniers sans un cessez-le-feu total.

La France a déclaré mardi que les négociations sur l’accord d’aide duraient depuis un certain temps et que l’idée initiale était venue des familles de certains des prisonniers israéliens.

L’aide sera remise au Comité international de la Croix-Rouge. Une fois qu’il aura franchi la frontière avec Gaza, il sera remis au Hamas.

Aller et retour

Paris a déclaré qu’il avait fallu des mois pour organiser l’approvisionnement en médicaments.

“Le ministère français des Affaires étrangères a publié un communiqué disant que 45 captifs recevront des médicaments pour diverses maladies chroniques et que les médicaments devraient durer environ trois mois”, a déclaré Stefanie Dekker d’Al Jazeera, depuis Jérusalem-Est occupée.

“Il y a eu beaucoup d’échanges sur cette transaction”, a déclaré Dekker. “Le bureau du Premier ministre israélien l’a annoncé il y a quelques jours, mais il y a eu de nombreux problèmes logistiques à résoudre.”

Plusieurs hommes âgés font partie de la centaine de prisonniers restant détenus par le Hamas. La plupart des femmes et des enfants ont été libérés au cours de la trêve d’une semaine qui a pris fin le 1er décembre.

Ils recevront des médicaments sur ordonnance pour leurs maladies, a déclaré Dekker – un élément qui a contribué à retarder l’accord.





« Ce médicament est destiné à des otages spécifiques et le Hamas a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité de le retrouver, afin qu’Israël puisse découvrir où ils ont été envoyés. [the captives] le sont », a-t-elle déclaré.

Les familles des captifs exigent la preuve que ces médicaments parviendront à leurs proches, a déclaré Dekker.

Le gouvernement israélien, quant à lui, est partie prenante à cet accord parce qu’il veut montrer qu’il prend des mesures sérieuses pour faire sortir les captifs, a-t-elle ajouté.

L’aide à Gaza est également désespérément nécessaire, la plupart des 2,3 millions d’habitants de l’enclave étant déplacés et menacés de famine. La population palestinienne est confrontée à des « conditions proches de la famine », a rapporté Hani Mahmood, en reportage depuis Rafah, à la frontière avec l’Égypte.

L’accord permettra d’apporter une aide humanitaire aux civils dans « les zones les plus touchées et les plus vulnérables », a déclaré mardi le ministère des Affaires étrangères du Qatar dans un communiqué.

Dans toutes les parties de la bande de Gaza, les intenses bombardements israéliens se sont poursuivis pendant la nuit, a déclaré Mahmood.





Un nouvel accord est prévu ?

Au milieu de l’aggravation de la situation à Gaza, des rapports suggèrent que les pressions en faveur d’une autre trêve entre Israël et le Hamas pourraient reprendre de l’ampleur.

Mardi, la Maison Blanche a déclaré que l’envoyé américain au Moyen-Orient, Brett McGurk, s’était rendu à Doha ces derniers jours pour discuter d’un éventuel accord qui pourrait libérer les prisonniers israéliens.

Le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes que McGurk était impliqué dans des « discussions très sérieuses et intensives » avec les Qataris au sujet d’un autre accord.

« Nous espérons que cela portera ses fruits, et qu’ils porteront bientôt leurs fruits », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, Israël a intensifié mercredi ses frappes aériennes sur le sud de Gaza.

« Ce fut la nuit la plus difficile et la plus intense de [the southern city of] Khan Yunis depuis le début de la guerre», a déclaré le gouvernement du Hamas, dont le ministère de la Santé a fait état de 81 morts à travers le territoire palestinien.