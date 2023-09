L’aide entre dans le Haut-Karabakh alors que les séparatistes arméniens déposent les armes | Nouvelles

Les séparatistes arméniens ont commencé à déposer les armes, alors que le premier convoi d’aide humanitaire est entré dans le Haut-Karabakh quelques jours après qu’un accord de cessez-le-feu négocié par la Russie a mis fin à l’offensive azerbaïdjanaise cette semaine.

« Nous coopérons étroitement avec les soldats de maintien de la paix russes pour mener à bien la démilitarisation » des séparatistes, a déclaré samedi à la presse le porte-parole du ministère azerbaïdjanais de la Défense, Anar Eyvazov, à Choucha, un district situé en bordure du bastion rebelle de Stepanakert.

« Nous avons déjà saisi des armes et des munitions », a déclaré Eyvazov, ajoutant que ses soldats et les soldats de maintien de la paix russes travaillaient conjointement pour désarmer les combattants séparatistes dans la région du Haut-Karabakh, qui abrite plus de 100 000 Arméniens de souche. Le Karabakh est reconnu internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan a lancé mardi une offensive éclair contre les positions des rebelles de souche arménienne dans ce qu’il a qualifié d' »opération antiterroriste ». Il a exigé qu’ils déposent les armes et que le gouvernement séparatiste soit dissous.

Alors que les Arméniens souffrent de graves pénuries de nourriture et de carburant après un blocus de facto de l’Azerbaïdjan depuis des mois, un convoi humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’est dirigé vers le Karabakh samedi, le premier depuis l’opération militaire de l’Azerbaïdjan.

Le CICR a déclaré dans un communiqué ultérieur que le convoi avait transporté près de 70 tonnes de fournitures humanitaires, notamment de la farine de blé, du sel et de l’huile de tournesol, le long du couloir de Lachin, la seule autoroute reliant l’Arménie et la région montagneuse du Haut-Karabakh.

Une équipe du CICR a également procédé à l’évacuation médicale de 17 personnes blessées lors des combats, précise le communiqué.

Par ailleurs, la Russie a déclaré avoir livré plus de 50 tonnes de nourriture et d’autres aides au Karabakh.

Plus de 20 autres camions humanitaires, portant des plaques d’immatriculation arméniennes, sont alignés le long d’une route voisine depuis juillet. L’Azerbaïdjan avait déclaré à l’époque que ce convoi constituait une « provocation » et une atteinte à son intégrité territoriale.

Les dirigeants de souche arménienne ont déclaré que les termes de leur cessez-le-feu avec l’Azerbaïdjan étaient mis en œuvre et que les travaux se poursuivaient sur l’acheminement de l’aide humanitaire et l’évacuation des blessés.

Des travaux étaient en cours pour rétablir l’approvisionnement en électricité d’ici le 24 septembre, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les Arméniens en tant que « citoyens égaux »

Le ministère russe de la Défense a déclaré que, conformément aux termes du cessez-le-feu, les séparatistes arméniens avaient commencé à remettre leurs armes à l’Azerbaïdjan, dont plus de 800 canons et six véhicules blindés. Moscou dispose de 2 000 soldats de la paix dans la région.

La Russie a déployé plusieurs milliers de soldats de la paix dans la région à la suite d’une guerre brève mais brutale de 2020 au cours de laquelle l’Azerbaïdjan a repris aux séparatistes de grandes parties du territoire et de ses environs.

L’Azerbaïdjan souhaite intégrer cette région longtemps contestée, mais les Arméniens de souche ont déclaré craindre d’être persécutés et ont accusé le monde de les abandonner.

Mais le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, dans son discours à l’Assemblée générale de l’ONU samedi, a déclaré que son pays souhaitait intégrer les Arméniens de souche en tant que « citoyens égaux ».

« Je tiens à réitérer que l’Azerbaïdjan est déterminé à réintégrer les résidents de souche arménienne de la région du Karabakh en Azerbaïdjan en tant que citoyens égaux », a déclaré Jeyhun Bayramov.

Il a ajouté que l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont une « opportunité historique » d’établir des relations de bon voisinage et de coexister côte à côte en paix. Il est grand temps de saisir cette opportunité.

Soutenant le cessez-le-feu au Haut-Karabakh, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que le moment était venu de prendre des mesures de confiance entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ajoutant que les troupes de Moscou y contribueraient.

Dans son discours à l’ONU, Lavrov a accusé l’Occident de tenter de s’imposer comme médiateur entre les deux pays, ce qui, selon lui, n’était pas nécessaire.

Délégation américaine en Arménie

Pendant ce temps, une délégation du Congrès américain était en Arménie pour rencontrer le Premier ministre Nikol Pashinyan et s’est rendue à la frontière fermée pour inspecter le blocus avec le chef de la région arménienne de Syunik.

Le sénateur Gary Peters du Michigan a utilisé des jumelles pour regarder de l’autre côté de la frontière en direction des positions russes de maintien de la paix, alors que l’on pouvait voir des camions azerbaïdjanais transportant du matériel pour une nouvelle autoroute en construction alors que le gouvernement sécurise la région.

« Certes, les gens ont très peur de ce qui pourrait se passer là-bas, et je pense que le monde a besoin de savoir exactement ce qui se passe », a déclaré Peters aux journalistes à la frontière.

« Le gouvernement azerbaïdjanais nous a dit qu’il n’y avait rien à voir, rien à craindre. Si tel est le cas, nous devrions permettre aux observateurs internationaux de constater par eux-mêmes », a-t-il soutenu.

Anna Ohanyan, professeur au Stonehill College dans le Massachusetts, considère la visite de la délégation américaine sous « plusieurs aspects ».

« La situation est très désastreuse dans la région et les implications de la crise humanitaire massive et de la fin militarisée de ce conflit vont se répercuter dans le Caucase du Sud », a-t-elle déclaré.

« Je considère la visite de la délégation américaine comme un moyen pour les États-Unis d’essayer de récupérer une certaine capacité à façonner la région. »