L’aide de Trump qui a témoigné lors des audiences du 6 janvier révèle que les alliés de Trump l’ont poussée à limiter ce qu’elle a dit

L’ancienne assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a décrit au comité de la Chambre le 6 janvier une vaste campagne de pression des alliés de Donald Trump visant à influencer sa coopération avec le Congrès et à étouffer les témoignages potentiellement préjudiciables à son sujet.

Dans un témoignage extraordinaire à huis clos rendu public jeudi, Hutchinson a raconté comment les membres du cercle de l’ancien président ont suspendu des opportunités d’emploi et une aide financière alors qu’elle coopérait avec le comité enquêtant sur l’émeute du Capitole et comment son propre avocat – un ancien conseiller en éthique du Trump White House – lui a déconseillé d’être entièrement franc avec les législateurs et lui a dit “moins vous vous en souvenez, mieux c’est”.

Le comité de neuf membres a publié deux transcriptions inédites du témoignage de Hutchinson alors qu’il tente de conclure son enquête et de rendre son travail public. Le comité, qui se dissoudra lorsque les républicains prendront le contrôle de la Chambre le 3 janvier, devait également publier son rapport final jeudi.

Les transcriptions fournissent des détails jusque-là inconnus sur ce que Hutchinson a appelé la «lutte morale» – déchirée entre le désir de dire la vérité et de rester fidèle à Trump – qu’elle dit avoir endurée pour devenir l’un des témoins les plus mémorables du comité. enquête.

Lors d’une audience télévisée en juin, Hutchinson a rendu public les actions de Trump le 6 janvier 2021. Elle a décrit sa directive selon laquelle les magnétomètres devaient être retirés d’un rassemblement de ses partisans ce jour-là et a détaillé ses demandes en colère – et finalement repoussées – à prendre par les services secrets au Capitole pour se joindre à la foule qui tente de perturber la certification par le Congrès de l’élection du démocrate Joe Biden à la présidence.

REGARDER | Une partie du témoignage explosif de Hutchinson de juin : Un ancien assistant dit que Trump savait que les participants au rassemblement du 6 janvier étaient armés Cassidy Hutchinson, un ancien assistant de Mark Meadows, a déclaré que lorsque Donald Trump a été informé que les partisans armés n’étaient pas autorisés à passer le 6 janvier, il a déclaré que ceux qui avaient des armes n’étaient pas là pour lui faire du mal.

“Lutte morale”

“Dans mon esprit pendant tout ce temps, j’ai ressenti cette lutte morale”, a-t-elle déclaré, selon les transcriptions. Elle a décrit un premier entretien avec le comité dans lequel elle a dissimulé un témoignage sur Trump que, des mois plus tard, elle livrerait à une salle d’audience ravie.

Avec le recul, elle a ajouté : “C’est ridicule, parce que dans mon cœur, je savais où mentait ma loyauté, et ma loyauté mentait avec la vérité. Et je n’ai jamais voulu m’écarter de cela. Vous savez, je n’ai jamais voulu ou pensé que je serait le témoin que je suis devenu, parce que je pensais que plus de gens seraient prêts à s’exprimer aussi.”

Mais à l’entendre le dire, ce témoignage n’a jamais été une chose sûre.

REGARDER | Hutchinson a décrit en détail ce qui se passait à l’intérieur de la Maison Blanche le 6 janvier : Trump voulait des gens avec des armes lors du rassemblement du 6 janvier: ancien assistant L’ancienne assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a déclaré que Donald Trump savait que les gens avaient des armes le 6 janvier, mais voulait qu’ils soient autorisés à participer à son rassemblement car il voulait une grande foule.

‘On s’occupe de vous’

Comme d’autres assistants dont la proximité avec Trump les a entraînés dans des enquêtes, Hutchinson s’est empressé de trouver un avocat après avoir reçu une assignation à comparaître du comité l’année dernière. D’anciens responsables de la Maison Blanche et des alliés de Trump ont travaillé pour lui trouver un avocat malgré son propre inconfort d’être représenté par quelqu’un du “monde Trump” – une affiliation dont elle craignait qu’elle ne la rende “redevable envers ces personnes”.

Elle a dit avoir été contactée en février par Stefan Passantino, un ancien conseiller en éthique de la Maison Blanche, qui lui a dit qu’il serait son avocat. Il a dit qu’elle n’aurait pas à payer pour ses services, mais a hésité lorsqu’elle a demandé d’où venait l’argent. Elle a appris plus tard que c’était des alliés de Trump.

“Si vous voulez savoir à la fin, nous vous le ferons savoir”, l’a-t-elle décrit, “mais nous ne disons pas aux gens d’où vient le financement pour le moment. Ne vous inquiétez pas, nous prenons soin Comme, tu n’auras jamais de facture pour ça, donc si c’est ce qui t’inquiète.

REGARDER | Hutchinson a décrit la rage de Trump : “Il y avait du ketchup qui coulait sur le mur”: un ancien assistant de la Maison Blanche L’ancienne assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a décrit comment Donald Trump a jeté son déjeuner contre le mur après avoir appris l’interview du procureur général William Barr rejetant les allégations de fraude électorale.

“On ne veut pas parler de ça”

Alors que Hutchinson se préparait pour sa première entrevue avec le comité plus tard ce mois-là, elle a dit que Passantino lui avait conseillé de « garder vos réponses courtes, douces et simples, sept mots ou moins. Moins le comité pense que vous en savez, mieux c’est, plus c’est rapide. je vais aller.”

Elle a dit que lorsqu’elle lui a mentionné avoir entendu parler d’une explosion de colère de Trump dans laquelle il s’en est pris à l’intérieur du véhicule présidentiel aux agents des services secrets pour leur refus de l’emmener au Capitole, Passantino lui a conseillé de ne pas approfondir ce compte avec le Comité.

“Non, non, non, non, non. Nous ne voulons pas y aller. Nous ne voulons pas en parler”, a-t-elle dit.

Passantino, dans sa propre déclaration, a déclaré qu’il avait “représenté Mme Hutchinson de manière honorable, éthique et pleinement conforme à ses seuls intérêts tels qu’elle me les a communiqués”.

REGARDER | Le témoignage que les alliés de Trump ne voulaient pas qu’elle divulgue : Trump s’est jeté sur un agent des services secrets: ancien assistant de la Maison Blanche L’ancienne assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a déclaré au comité du 6 janvier que Donald Trump s’était jeté sur un agent des services secrets pour tenter de le forcer à se rendre au Capitole.

“Nous sommes tous une famille”

Pendant tout ce temps, a déclaré Hutchinson au comité, d’autres conseillers de Trump semblaient s’intéresser vivement à sa coopération, ainsi qu’à sa situation financière et à son statut professionnel. Elle a déclaré que deux autres avocats alliés à Trump avaient proposé en mai de lui verser de l’argent alors qu’ils tentaient de l’aider à trouver un emploi et lui avaient proposé un emploi dans le cadre d’une campagne dans l’Ouest. D’autres alliés de Trump ont tendu la main avec des opportunités d’emploi potentielles.

Elle a dit qu’un ami et assistant de Meadows, Ben Williamson, lui avait parlé la veille du deuxième entretien avec le comité et lui avait dit : “Eh bien, Mark veut que je te fasse savoir qu’il sait que tu es loyal et qu’il te connaît ‘fera la bonne chose demain et que vous allez le protéger, lui et le patron. Vous savez, il sait que nous sommes tous dans la même équipe et que nous sommes tous une famille.”

Williamson a refusé de commenter jeudi.

REGARDER | Le sujet des grâces a été abordé : Giuliani et Meadows voulaient être graciés pour l’attaque du 6 janvier, selon un ancien assistant L’ancienne assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a déclaré mardi que le chef de cabinet Mark Meadows avait encouragé Donald Trump à parler de pardonner à ceux qui avaient participé à l’attaque du 6 janvier, et que Meadows et Rudy Giuliani voulaient tous deux des grâces présidentielles.

Lors de son premier entretien, a-t-elle déclaré, le comité a demandé à plusieurs reprises à Hutchinson si elle savait quelque chose à propos d’un kerfuffle à l’intérieur du SUV présidentiel connu sous le nom de “Beast”. Elle était nerveuse et s’est figée et a dit qu’elle n’en savait rien.

Mais ce n’était pas vrai.

Pendant une pause dans l’interview, un Hutchinson en détresse a dit à Passantino que “je suis (juron). Je viens de mentir.” Elle a dit que Passantino ne l’avait pas encouragée à corriger le dossier, lui disant plutôt : “Ils ne savent pas ce que tu sais, Cassidy. Ils ne savent pas que tu peux te souvenir de certaines de ces choses. Alors tu dis “Je ne sais pas”. rappel’ est une réponse tout à fait acceptable à cela.”

Dans sa déclaration, Passantino a déclaré qu’il pensait que “Hutchinson était honnête et coopératif avec le Comité tout au long des plusieurs séances d’entretiens au cours desquelles je l’ai représentée”.

En avril, cependant, Hutchinson a déclaré qu’elle avait décidé de rompre avec les contraintes du “monde Trump”. Elle a fait des recherches sur Internet sur la saga du Watergate, trouvant une résonance dans l’histoire d’Alexander Butterfield, le jeune loyaliste de Richard Nixon qui est devenu un témoin clé contre lui.

Elle s’est rendue au domicile d’Alyssa Farah, une ancienne responsable de la Maison Blanche qui avait eu sa propre scission publique de l’administration Trump, et lui a demandé de servir de canal secondaire au comité car elle avait encore plus à dire.

Elle a témoigné publiquement en juin – cette fois accompagnée d’un nouvel avocat – et dans l’un des moments les plus dramatiques des audiences du comité. Elle a dit qu’on lui avait dit que Trump avait en fait tenté de se précipiter sur l’agent au volant du SUV qui l’avait ramené à la Maison Blanche le 6 janvier.

En septembre dernier, elle est revenue au comité et a raconté en privé la campagne de pression. L’information a également été partagée avec le ministère de la Justice, où Jack Smith, un avocat spécial nommé par le procureur général Merrick Garland, mène actuellement une enquête.

“Je ne suis pas assise ici à essayer de me faire passer pour une héroïne. Je sais que j’ai mal géré les choses. Au moins, je pense que j’ai mal géré certaines choses lors de la première interview”, a-t-elle déclaré lors de l’interview. “Vous savez, je déteste avoir eu cette lutte morale, car elle n’aurait pas dû exister.”