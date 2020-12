M. Suga, qui a succédé à M. Abe en tant que Premier ministre en septembre, n’a pas été accusé d’actes répréhensibles. Pourtant, M. Suga a passé près de huit ans au pouvoir de M. Abe en tant que principal porte-parole et fixateur politique, le défendant devant la presse et au parlement japonais contre les allégations d’actes répréhensibles.

S’adressant aux journalistes jeudi soir, un pâle et tremblant M. Suga a déclaré que dans le processus de défense de M. Abe, il avait répondu aux questions du parlementaire par des «réponses qui différaient des faits. À ce sujet, j’exprime mes plus sincères excuses à la nation. »

M. Abe et M. Suga ont tous deux nié systématiquement tout acte répréhensible. Mais suite à l’annonce des procureurs, les deux hommes se sont retrouvés à s’excuser d’avoir fait de fausses déclarations au Parlement, affirmant qu’ils avaient involontairement déformé les faits entourant le scandale.

Le résidu du scandale de M. Abe – impliquant plusieurs violations présumées des lois électorales et de financement politique du pays – a terni l’administration de M. Suga, qui est déjà sous le choc de la colère du public face à sa gestion du coronavirus. Les chiffres des sondages du Premier ministre ont chuté précipitamment d’un sommet d’environ 65% lorsqu’il a pris ses fonctions à 39% dans un sondage réalisé par The Asahi Shimbun, un quotidien, pris le week-end dernier.

Dans des commentaires faisant écho à ceux de M. Suga, M. Abe a présenté ses excuses pour les déclarations précédentes sur le scandale, qui, selon lui, étaient «contraires à la vérité», mais a ajouté qu’il n’avait pas été informé de la sous-déclaration et que les inexactitudes n’étaient pas intentionnelles.

La question a pris de l’ampleur après que les responsables ont révélé qu’ils avaient déchiqueté la liste des invités proposée pour le parti de cette année après que les législateurs de l’opposition ont demandé à la voir. Des demandes d’enquête ont suivi, et l’affaire a continué à hanter M. Abe jusqu’à ce qu’il démissionne de ses fonctions en septembre, invoquant des problèmes de santé.

La soirée d’observation des fleurs de cerisier, organisée par les premiers ministres japonais depuis les années 1950 et financée par des fonds publics, est devenue le centre d’un scandale public majeur à la fin de l’année dernière lorsqu’il a été révélé que M. Abe et ses alliés avaient invité des milliers de personnes. de partisans politiques à y assister au fil des ans. M. Suga a aidé à établir la liste des invités pour les événements.

Sur Twitter, les utilisateurs ont mis au pilori la décision du procureur de renoncer aux accusations contre M. Abe. Les tweets exigeant que les autorités portent plainte jeudi matin, accompagnés du hashtag «#abenomics», une pièce de théâtre sur le nom de la campagne de revitalisation économique de l’ancien Premier ministre. Koichi Nakano, professeur de sciences politiques à l’Université Sophia et critique virulent de l’ancien dirigeant, a déclaré que son souhait de Noël était que le Père Noël emprisonne M. Abe au pôle Nord.

L’indignation reflétait une frustration généralisée à l’égard de M. Abe, qui avait résisté à plusieurs scandales de trafic d’influence au cours de son mandat de Premier ministre le plus ancien du pays – un record qu’il a réalisé grâce à une forte croissance économique, en partie grâce à ses efforts de réforme et à ses gestion habile du président Trump.

Plus célèbre, il a été accusé de la vente abusive de terres publiques à des prix fortement réduits à un allié politique. Un fonctionnaire du gouvernement pris dans le scandale s’est suicidé.

Les scandales n’ont jamais été liés de manière concluante à l’ancien chef, qui a nié tout acte répréhensible, mais ils ont alimenté la colère publique croissante qui a failli coûter son travail à M. Abe.

Sa réputation avait également été ternie par les démêlés de ses alliés avec la loi. Plus tôt cette année, Anri Kawai, l’un de ses protégés politiques et l’épouse d’un ancien ministre de la justice de son cabinet, était accusé avec l’achat de votes pour remporter l’élection à la chambre haute du Parlement. Elle est actuellement jugée à Tokyo, où elle a plaidé non coupable des accusations.

Makiko Inoue et Hikari Hida contribution aux rapports.