Un assistant de NANCY Pelosi et un responsable de la Maison Blanche auraient tous deux été frappés par Covid après avoir craint que Kamala Harris n’ait été exposée au virus.

On ne sait pas si la présidente de la Chambre a été testée pour la maladie mortelle depuis que son assistante l’a été.

L’un des assistants de Pelosi aurait été testé positif pour Covid Crédit : AP : Presse associée

Le chef de cabinet adjoint de Pelosi, Drew Hammill, a déclaré à Axios : « Hier, un porte-parole principal entièrement vacciné du bureau de presse du Président a été testé positif pour COVID après un contact avec des membres de la législature de l’État du Texas la semaine dernière. »

Il a ajouté que le bureau de presse travaille à domicile, sauf pour ceux qui n’ont pas été exposés ou testés négatifs.

« Nous savons qu’il y aura des cas révolutionnaires, mais comme le montre cet exemple, les cas chez les personnes vaccinées sont généralement bénins », a déclaré un responsable de la Maison Blanche au point de vente.

Cela survient quelques jours seulement après que six démocrates du Texas entièrement vaccinés qui se sont enfuis à Washington DC pour bloquer les lois électorales ont été testés positifs pour Covid.

Le responsable et membre du personnel de la Maison Blanche aurait aidé à faire entrer les législateurs bleus autour du Capitole la semaine dernière.

Dans un communiqué publié samedi, le House Democratic Caucus de l’État a déclaré que le premier résultat de test positif était survenu vendredi soir lorsqu’un membre a déclaré au caucus qu’il avait été testé positif.

Trois démocrates ont été testés positifs Crédit : Twitter

Le vice-président Kamala Harris s’exprime lors d’une rencontre avec les législateurs du Texas Crédit : REX

Les trois membres étaient complètement vaccinés Crédit : Twitter

« Les membres du caucus et le personnel ont subi un test rapide, qui s’est tous révélé négatif », a déclaré la maison.

Mais deux membres entièrement vaccinés ont également signalé des résultats de test positifs samedi matin – un total qui a ensuite été porté à six.

« Le House Democratic Caucus suit toutes les directives et tous les protocoles du CDC », a déclaré le président Chris Turner.

« C’est un rappel sobre que Covid est toujours avec nous, et bien que les vaccinations offrent une protection formidable, nous devons toujours prendre les précautions nécessaires.

« Nous sommes en contact avec des experts en santé publique au Texas pour fournir des conseils supplémentaires.

« Notre caucus suivra toutes les recommandations des experts en santé publique alors que nous poursuivons notre travail. »

LES DEMS CHERCHENT À BLOQUER LA LÉGLISATION

Lundi, les démocrates de la Chambre du Texas ont quitté l’État en cherchant à bloquer la législation controversée du GOP que les critiques ont qualifiée de suppression des électeurs.

Il s’agit de la deuxième tentative très médiatisée des démocrates de briser le quorum et d’arrêter les votes sur les deux projets de loi électoraux.

Les démocrates, qui se sont rendus à Washington, DC, chercheront à faire pression pour la protection des électeurs fédéraux.

Une déclaration de plusieurs dirigeants démocrates de la Chambre a déclaré: « Aujourd’hui, les démocrates de la Chambre du Texas sont unis dans notre décision de rompre le quorum et de refuser de laisser la législature dirigée par les républicains adopter une législation dangereuse qui bafouerait la liberté de vote des Texans. »

« Nous menons maintenant le combat dans la capitale de notre pays. Nous vivons sur du temps emprunté au Texas.

« Nous avons besoin que le Congrès agisse maintenant pour adopter le For the People Act et le John Lewis Voting Rights Act afin de protéger les Texans – et tous les Américains – de la guerre nationale des républicains de Trump contre la démocratie. »

« COURAGE EXTRAORDINAIRE »

Les républicains de l’État cherchent à interdire le vote 24 heures sur 24 et le vote au volant, ce qui rendra plus difficile l’envoi des votes par la poste.

La législation cherche également à donner plus d’autorité aux surveillances partisanes des sondages sur les lieux de vote.

Le nouveau projet de loi augmenterait les sanctions pénales pour les erreurs de vote.

Le vice-président Kamala Harris a félicité les démocrates du Texas en disant qu’ils faisaient preuve d’un « courage et d’un engagement extraordinaires » lors d’une « session d’écoute » sur les droits de vote lundi à Detroit.

« Je les félicite d’avoir défendu les droits de tous les Américains et de tous les Texans à exprimer leur voix par leur vote sans entrave », a-t-elle déclaré.

« Ce sont des dirigeants qui marchent sur le chemin que tant d’autres ont fait auparavant, lorsqu’ils se sont battus et que beaucoup sont morts pour notre droit de vote. »

Mais le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a accusé les démocrates d’avoir abandonné leurs responsabilités et a affirmé qu’ils seraient tous arrêtés à leur retour dans l’État.

Une déclaration d’Abbott a déclaré: « La décision des démocrates du Texas de briser le quorum de la législature du Texas et d’abandonner le Texas State Capitol nuit aux Texans qui les ont élus pour servir.

« Alors qu’ils survolent le pays dans des avions privés confortables, ils laissent des problèmes non résolus qui peuvent aider leurs districts et notre État. »

La sénatrice Amy Klobuchar s’entretient avec les membres du Texas House Democratic Caucus Crédit : Getty

Kamala Harris prend la parole lors d’une rencontre avec les législateurs du Texas Crédit : REX

Les démocrates du Texas fuient leur État pour faire dérailler les efforts des républicains pour adopter de nouvelles restrictions de vote

